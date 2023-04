Fortaleza mira venda recorde e quer R$ 20 milhões por Hércules, alvo do Flamengo

Tricolor deseja maior transferência do futebol nordestino e pede 4 milhões de dólares por 65% dos direitos do volante de 22 anos. Rubro-Negro pode realizar proposta

Com o Flamengo interessado no volante Hércules, o Fortaleza pretende fazer com que as palavras de Thiago Galhardo se concretizem: o Esportes O POVO apurou que o clube do Pici deseja uma transferência recorde no futebol nordestino e pede 4 milhões de dólares (R$ 20,2 milhões na cotação atual) para vender 65% dos direitos econômicos do camisa 35.

O jogador de 22 anos tem contrato com o Tricolor até o final de 2026 e foi adquirido em definitivo por R$ 350 mil. A multa rescisória é de 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação atual). Caso o Rubro-Negro não chegue às cifras, há a possibilidade de venda no meio do ano para clubes do exterior, que também monitoram Hércules.

O Leão detém 50% dos direitos econômicos, e a outra metade pertence ao Atlético-CE. O acordo entre os dois clubes prevê que em caso de venda, a fatia seja repartida igualmente. Os 65%, portanto, seriam divididos em 32,5% para cada — em torno de R$ 10 milhões. Tanto o Fortaleza quanto a Águia ainda manteriam 17,5% dos direitos econômicos.

O Flamengo tem conversas em andamento com o clube do Pici e pode apresentar proposta nos próximos dias, antes do encerramento da janela de transferências domésticas, no próximo dia 20. O clube carioca vive momento de turbulência após a perda do título estadual e possível troca no comando técnico. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o presidente tricolor, Marcelo Paz, confirmou as tratativas.

"Existe o interesse. O Flamengo é um deles. Nós conversamos como o Flamengo . Estou aqui falando em primeira mão. Conversamos com o Flamengo e há uma possibilidade que venha proposta oficial dentro dos valores", disse o mandatário.

Com passagens por Tiradentes, Crato e Atlético-CE antes de chegar ao Pici, Hércules foi contratado pelo Fortaleza para o time de aspirantes e foi integrado ao elenco profissional em 2022. No total, já disputou 69 partidas, marcou 11 gols, deu duas assistências e conquistou três títulos: Campeonato Cearense duas vezes (2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).

Gol no Maracanã

Um dos primeiros gols do camisa 35 pelo Leão do Pici foi justamente sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, pelo Brasileirão: no dia 5 de junho de 2022, Hércules foi acionado por Juan Pablo Vojvoda no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 47 minutos do segundo tempo.

