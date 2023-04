Paz confirma conversa com o Flamengo por Hércules e diz: "se vender, compro o Caio"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista nesta segunda-feira, 10, ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Na conversa, o mandatário tricolor comentou sobre proposta pelo volante Hércules. Ele também afirmou que caso a jovem promessa seja vendida, o clube comprará o Caio Alexandre.

"O Hércules é um grande ativo do Fortaleza. Ele tem contrato até 2026 com o Fortaleza. Esse ano ele está amadurecendo ainda mais. É um jogador mais pronto ainda. Existe sim propostas de clubes brasileiros. Existe o interesse. O Flamengo é um deles. Nós conversamos como o Flamengo . Estou aqui falando em primeira mão. Conversamos com o Flamengo e há uma possibilidade que venha proposta oficial dentro dos valores", revelou o presidente.

O dirigente afirmou que caso Hércules seja vendido, o clube vai adquirir os direitos econômicos do volante Caio Alexandre. “Existe a opção de compra e ela pode ser exercida até o final do ano. Logicamente, a gente vai querer comprar. É um jogador que se identificou muito com o clube. Está jogando muito bem e já se tornou um dos líderes do elenco. Se a gente vender o Hércules, eu compro o Caio Alexandre logo depois”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marcelo Paz confirmou que a diretoria tricolor entrou em contato com dirigentes do Atlético-CE, que possuem metade dos direitos econômicos do jogador. Apesar dos dois clubes possuírem 50%, a prerrogativa de negociação, dos valores e da opção de para quem vender é do Leão, conforme havia adiantado o Esportes O POVO.

Se Hércules for vendido, no entanto, as duas equipes cedem parte dos direitos que possuem. Em caso de negócio, se o comprador adquirir 70% do atleta, por exemplo, Fortaleza e Atlético-CE vendem, cada um, 35%.



Sobre o assunto Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Tinga comemora penta e fala em "muita gratidão" ao Fortaleza

Paz confirma proposta do Cruzeiro por Tinga e diz: "Vamos tomar a melhor decisão"

Tags