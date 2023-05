Fortaleza: com Hércules "no limite" de jogos na Série A, Flamengo retoma interesse

Camisa 35 já disputou seis jogos pelo Tricolor no Brasileirão e caso entre em campo contra o Vasco, no próximo sábado, 27, não poderá se transferir para outro clube da competição

A mais de um mês da reabertura da janela de transferências do futebol brasileiro, os clubes já se movimentam no mercado da bola visando reforços para o meio do ano. Com seis jogos disputados pelo Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro, número limite para transferência para outro clube da competição, o volante Hércules voltou ao radar do Flamengo, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor já tinha conversas com o Rubro-Negro sobre o camisa 35 em abril, antes do fechamento da janela de transferências domésticas. O clube carioca manifestou interesse na compra e tomou nota dos moldes de uma eventual negociação, mas a transação não foi concretizada.

Desta vez, as regras da Série A podem ser um fator decisivo no futuro de Hércules. O Regulamento Específico da Competição, elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estabelece no artigo 12 que "um atleta somente poderá ser inscrito por outro Clube do Brasileirão Série A 2023, após o início do CAMPEONATO, se tiver atuado em um número máximo de 6 (seis) partidas pelo Clube de origem".

O piauiense de 22 anos já disputou seis jogos no Brasileirão e caso entre em campo diante do Vasco, no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada, não poderá se transferir para outro clube da elite nacional. O cenário levou o Flamengo a voltar à carga pelo meio-campista, realizando nova consulta das condições.

O Rubro-Negro vai reforçar o elenco de Jorge Sampaoli e mira um volante no mercado da bola. Allan, do Atlético-MG, também é um nome bem avaliado, mas com cifras maiores. Na última janela, a intenção do Fortaleza era vender 65% de Hércules por cerca de R$ 20 milhões (4 milhões de euros). O meio-campista tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões na cotação atual).

O clube carioca soube que o Leão do Pici foi procurado pela CBF para enviar documentação do camisa 35, o que poderia indicar uma convocação ou presença na pré-lista da seleção brasileira para as datas Fifa de junho. Além disso, equipes do exterior também monitoram o jogador. O Le Havre, da segunda divisão da França, por exemplo, fez sondagem no início deste ano.

A trajetória de Hércules

Com passagens por Tiradentes, Crato e Atlético-CE antes de chegar ao Pici, Hércules foi contratado pelo Fortaleza para o time de aspirantes e foi integrado ao elenco profissional em 2022. No total, já disputou 79 partidas, marcou 12 gols, deu duas assistências e conquistou três títulos: Campeonato Cearense duas vezes (2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).

