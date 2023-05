Palestino vence na Sula; veja cenários para o Fortaleza se garantir nas oitavas de final

Ainda não foi na noite desta quinta-feira, 25, que o Fortaleza garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso porque o Palestino-CHI goleou o Estudiantes-VEN por 5 a 1 fora de casa e adiou a confirmação da vaga ao time do Pici.

Caso o clube chileno não saísse com o triunfo, o Leão não poderia mais ser alcançado na liderança do Grupo H. De qualquer forma, o Tricolor já está assegurado ao menos nos playoffs do torneio, fase em que os segundos colocados da Sul-Americana enfrentam os terceiros colocados das chaves da Libertadores.



A situação ainda é favorável para os comandados de Juan Pablo Vojvoda se garantirem nas oitavas. O time é líder com 12 pontos, cinco a mais que o Palestino, único clube que ainda pode tomar a liderança leonina. A confirmação da primeira posição do Fortaleza pode vir já na próxima rodada do torneio continental, no início de junho, em caso de vitória tricolor ou tropeço dos chilenos.

Cenários para o Fortaleza se classificar na 5ª rodada

Vitória sobre o Estudiantes de Mérida



Na próxima rodada, o Leão vai até Mérida, na Venezuela, encarar os donos da casa. Uma vitória simples garante o clube nas oitavas de final da Sul-Americana de forma antecipada. A partida será dia 6 de junho, às 19 horas.

Ou tropeço do Palestino



Mesmo em caso de derrota tricolor na próxima rodada, o clube ainda tem um cenário favorável para assegurar a primeira posição. Para isso basta que o Palestino não vença o San Lorenzo-ARG, no dia 8 de junho, às 21 horas, em jogo disputado em Buenos Aires.