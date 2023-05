Fortaleza leva vantagem em retrospecto contra o Vasco em jogos como mandante

O Leão do Pici recebe o Cruzmaltino na tarde deste sábado, 27, na Arena Castelão, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão

O próximo compromisso do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro será contra o Vasco da Gama-RJ, às 16 horas deste sábado, 27, na Arena Castelão, pela oitava rodada da competição. A última recordação de um confronto entre estas duas equipes é positiva para os tricolores, que buscam manter o retrospecto positivo em casa contra os cariocas.

Ao todo, o Fortaleza recebeu o Vasco oito vezes. Nestes jogos, o Leão saiu de campo vencedor em três oportunidades, enquanto o adversário triunfou duas vezes. Nas partidas restantes, três empates.

Jogos do Fortaleza, no posto de mandante, contra o Vasco

Fortaleza 2 x 1 Vasco - Brasileirão 1984

Fortaleza 1 x 5 Vasco - Brasileirão 1984

Fortaleza 0 x 1 Vasco - Brasileirão 2003

Fortaleza 4 x 2 Vasco - Brasileirão 2005

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2006

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Série B 2009

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2019

Fortaleza 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2020

O detalhe é que, todas as vitórias do escrete vermelho-azul-e-branco contra os cariocas foram jogando em casa. Desta forma, o Fortaleza busca manter o bom retrospecto como mandante para voltar a vencer no Brasileirão, depois de quatro jogos, e saltar na tabela de classificação.

A última partida entre as duas equipes foi justamente com o Leão como mandante, em fevereiro de 2021. Naquela ocasião, o Fortaleza superou o Cruzmaltino por 3 a 0, pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão de 2020, na Arena Castelão. Os gols foram marcados por Igor Torres, David e Romarinho.

No retrospecto geral, o Gigante da Colina venceu a maior parte dos jogos contra o Fortaleza. O clube carioca saiu de campo vencedor em sete oportunidades, sendo a última delas em 2019, pela 25ª rodada do Brasileirão daquele ano, pelo placar de 1 a 0, em São Januário. Além disso, foram somados seis empates e três vitórias do Tricolor.

Dados retirados do site oGol.

O Fortaleza recebe a equipe do Vasco, neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A. Para o jogo, a CBF escalou a árbitra Edina Alves Batista para comandar o duelo. A paranaense de 43 anos pertence ao quadro da Fifa.

Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz serão suas auxiliares e também fazem parte da entidade. Antonio Magno Lima Cordeiro será o quarto árbitro e Thiago Duarte Peixoto ficará a cargo do VAR.