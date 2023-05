CBF procura Fortaleza e gera expectativa por convocação de Hércules

Um dos principais destaques do elenco do Fortaleza, o jovem volante Hércules virou nome cobiçado no mercado da bola e chama a atenção Brasil afora. O Esportes O POVO apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou documentos do jogador ao clube do Pici, o que gerou clima de expectativa por uma eventual convocação para amistosos da seleção.

Nos últimos dias, a entidade máxima do futebol nacional entrou em contato com o Tricolor e pediu documentação de Hércules, inclusive o passaporte. Este procedimento burocrático é usual em caso de convocações de jogadores e também para preencher uma base de dados, que seria uma espécie de "pré-lista" — outros clubes do Brasil também foram contatados. Até o momento, porém, não houve informação por parte da CBF de que o piauiense de 22 anos vestirá a Amarelinha.

Os próximos amistosos do Brasil estão previstos para as datas Fifa de junho, entre os dias 12 e 20 do próximo mês. A convocação, portanto, deve ocorrer até o final deste mês — ainda não há data confirmada pela CBF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os duelos devem ser contra Guiné e Senegal, em Portugal e na Espanha. Ainda sem técnico definido desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo do Catar, a seleção deverá ser novamente comandada de forma interina por Ramon Menezes, que está com a equipe sub-20 na Argentina para a disputa do Mundial da categoria.

No último compromisso da equipe principal, em março, contra Marrocos, Ramon deu oportunidade para jogadores jovens, com quem tinha trabalhado no Sul-Americano Sub-20: o goleiro Mycael e o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR; o lateral-direito Arthur, do América-MG, o zagueiro Robert Renan, do Zenit-RUS, e o volante Andrey, do Vasco.

Sobre o assunto Em BH, Fortaleza enfrenta o América-MG buscando retomar caminho das vitórias

Construção de estádio não é objetivo do Fortaleza para arrecadação com SAF

Com venda minoritária de SAF, Fortaleza acredita que pode arrecadar R$ 50 milhões

A trajetória de Hércules

Com passagens por Tiradentes, Crato e Atlético-CE antes de chegar ao Pici, Hércules foi contratado pelo Fortaleza para o time de aspirantes e foi integrado ao elenco profissional em 2022. No total, já disputou 77 partidas, marcou 12 gols, deu duas assistências e conquistou três títulos: Campeonato Cearense duas vezes (2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).

Hércules tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões na cotação atual). O Tricolor quer 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação atual) para negociar 65% do camisa 35.

Na última janela de transferências, o Fortaleza chegou a abrir negociação com o Flamengo pela venda do volante, mas sem desfecho positivo. Também houve sondagens de equipes do Brasil e do exterior, entre elas do Le Havre, que disputa a Segunda Divisão da França.