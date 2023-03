Fortaleza: Galhardo diz que Hércules será a maior venda do Nordeste

Joia do Fortaleza, Hércules recebeu elogios de um dos seus companheiros de clube. Em entrevista à ESPN, concedida nesta terça-feira, 7, o meia-atacante Thiago Galhardo afirmou que o jovem volante será a venda mais cara do Nordeste.

"É um menino de grande valia para o Fortaleza. Arrisco dizer que será a maior venda do Nordeste”, ressaltou.

Galhardo destacou que o jogador de 21 anos tem boa leitura de jogo e afirmou que dentro de campo Hércules lembra Paulinho, atleta ídolo do Corinthians e com passagem pela seleção brasileira. “É um menino que consegue ter uma leitura de jogo muito boa, é o famoso Box to Box. Ele me lembra muito o Paulinho (do Corinthians)”, completou.

Destaque no Fortaleza

Hércules foi comprado pelo Fortaleza após o Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2021. O Leão do Pici pagou R$ 250 mil ao Atlético Cearense, clube que era detentor do passe do atleta, por 50% dos direitos econômicos.

O volante foi promovido ao time principal no início de 2022 e conquistou seu espaço entre os titulares da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Hércules foi o responsável por marcar gols importantes com a camisa tricolor. O atleta balançou as redes na primeira vitória do Fortaleza na Copa Libertadores da América, em 2022, além de ter anotado um tento contra o Flamengo, que garantiu o primeiro triunfo no Brasileirão do ano passado.

Desde que subiu ao profissional, Hércules disputou 60 partidas, marcou nove gols e cedeu duas assistências. O atleta foi peça primordial para os títulos do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, sendo titular nos jogos decisivos de ambas as finais, além das campanhas na Série A, na Copa do Brasil e na Libertadores. Com a ascensão de Hércules, o clube do Pici ampliou o vínculo do atleta até 2026.

