Exclusiva com Boeck: nova função no Fortaleza, reforços e ajuda de Papelin

O dirigente, que pendurou as luvas após o fim da temporada de 2022, contou sobre como tem sido a nova experiência no clube, a recepção aos reforços da equipe, o apoio do executivo de Futebol do Leão, Sérgio Papelin, entre outros assuntos

O ex-goleiro e agora assessor executivo de Futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck, concedeu entrevista exclusiva ao programa as Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, nesse sábado, 7. O dirigente, que pendurou as luvas após o fim da temporada de 2022, contou sobre como tem sido a nova experiência no clube, a recepção aos reforços da equipe, o apoio do executivo de Futebol do Leão, Sérgio Papelin, entre outros assuntos.

No fim de dezembro, Boeck deu início ao seu novo trabalho fora dos gramados. O ex-goleiro exerce função que passa pela conexão entre atletas, diretoria e comissão técnica.

"Papelin está sendo um mestre. Com toda a experiência e o que representa, eu tenho aprendido muito com ele. Estamos tendo conversas bem interessantes e tenho aprendido muito. Nesse momento, sou mais ouvido. Ele é uma referência dentro do futebol brasileiro e de Fortaleza e merece todo esse carinho", comentou o dirigente de 38 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, o Tricolor anunciou seis reforços: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, os meias Christian Bernardi e Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu. Entretanto, a lista aumentará em breve. O lateral-direito Dudu, que já treina com o elenco, e o atacante Martín Lucero estão acertados com o clube e serão oficializados nos próximos dias.

Sobre o assunto Fortaleza empata em 0 a 0 com o São Caetano e se complica na Copinha

Fortaleza encaminha empréstimo do volante Fabrício Baiano ao Avaí

Fortaleza paga R$ 4,7 milhões ao Colo-Colo e contrata Juan Martín Lucero

Agora como dirigente, Boeck tem ajudado na ambientação das novas peças do time do Pici.

"Todos os jogadores anunciados, quando chegam ao Pici, tem um tour feito e eu tenho conduzido eles, feito eles conhecerem todo o clube e também a história. As pessoas vêm ao Pici e não entendem o que era até pouco tempo atrás. Faço essa função de explicar o que é, os funcionários, onde estamos, de onde viemos. Essa função tem passado por mim", explicou o ex-goleiro e ídolo do clube, que conquistou dois acessos, foi Tetracampeão Cearense e Bi do Nordestão.

Para Boeck, a montagem do elenco em 2023 dará mais opções para Vojvoda trabalhar variações táticas.

"Ainda será mais composto e terá ainda uma disputa, competitividade maior, onde o Vojvoda poderá ter vários compostos em campo", afirmou.

O novo dirigente do Pici exaltou a disputa de goleiros no grupo atual do Fortaleza. "Todos estão treinando muito bem e isso nos dá tranquilidade. Temos quatro goleiros que buscam espaço e demonstram muita qualidade, todos sabem que o mais importante ajudar o Fortaleza a atingir os objetivos, mas todos eles estão bem e a dor de cabeça (para montar o time) fica com o treinador."

Calendário importante

Em 2023, o Leão voltará a disputar a Libertadores. A equipe está na fase prévia da competição e busca a vaga na etapa de grupos.

Na segunda fase da pré-Libertadores, o time cearense vai enfrentar o Deportivo Maldonado-URU no dia 23 de fevereiro, na casa do adversário, no embate da ida. Na volta, o Tricolor recebe o rival uruguaio em 2 de março, no Castelão.

Caso avance, o clube do Pici enfrentará na terceira fase o vencedor do confronto entre Curicó Unido-CHI e Cerro Porteño-PAR. Se conquistar a classifficação nesta etapa, o Fortaleza estará garantido nos grupos da competição.

Além da Liberta, o Leão disputará ainda a Série A, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Tags