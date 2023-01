Fortaleza empata em 0 a 0 com o São Caetano e se complica na Copinha

Leão aposta todas as suas fichas na terça-feira, 10, diante do Juventus-SP, em busca da classificação para próxima fase da maior competição de categoria de base do futebol brasileiro

Em jogo sem muitas emoções, o Fortaleza ficou no 0 a 0 com o São Caetano pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde deste sábado, 7 de janeiro. Com o empate, o Leão conquistou seu primeiro ponto no grupo 31 da Copinha, mas ficou com o alerta ligado. Para avançar de fase, o Leão obrigatoriamente terá que ganhar sua próxima partida.

Sem vencer na competição, o Tricolor do Pici tem mostrado dificuldades principalmente para criar jogadas ofensivas. Tanto é, que em duas partidas marcou nenhum gol. Nesta tarde, sua maior chance de balançar as redes adversárias aconteceu em um contra-ataque quando o relógio já ultrapassava os 40 minutos do segundo tempo.

Ainda assim, o Leão mantém vivo o sonho de classificação para a próxima fase. O líder do seu grupo é o Remo, com seis pontos, sendo seguido pelo Juventus-SP, com três. O time paulista é o próximo adversário do Fortaleza, em confronto direto valendo vaga.

A partida entre eles acontece na terça-feira, às 13 horas.



