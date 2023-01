Fortaleza encaminha empréstimo do volante Fabrício Baiano ao Avaí

Fora dos planos da comissão técnica do Fortaleza para 2023, o volante Fabrício Baiano já encontrou novo destino no mercado da bola: o clube do Pici acertou o empréstimo do camisa 27 ao Avaí até o final deste ano, apurou Esportes O POVO.

O jogador de 30 anos tem contrato até julho de 2024 com o Tricolor, que detém 70% dos direitos econômicos. Fabrício chegou ao Pici no decorrer de 2022, na janela de transferências do meio do ano, e entrou em campo cinco vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro.

Sem espaço, nem se reapresentou no último dia 26 de dezembro para a pré-temporada e foi liberado para encontrar novo clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comandado pelo ex-jogador Alex, o Leão da Ilha contará com o volante, que também atua como lateral-direito, na temporada em que buscará retornar à Série A.

Fabrício Baiano foi revelado pelo Vasco e também defendeu Novo Hamburgo, Macaé e Coritiba no futebol brasileiro no início da carreira. Em 2017, rumou para a Europa, onde defendeu Marítimo, de Portugal, e Gençlerbirligi e Caykur Rizespor, ambos da Turquia. No meio do ano passado, retornou ao Brasil.

Outras saídas do Leão

Com as mudanças no elenco para a nova temporada, o Fortaleza também já acertou o empréstimo de outros atletas no mercado da bola.

O lateral-esquerdo Bruno Melo ampliou contrato até o final de 2024 com o Leão e foi cedido ao Goiás. O meia Matheus Vargas e o atacante Edinho defenderão o Sport. Já o também atacante Igor Torres seguiu para o Atlético-GO. O lateral-esquerdo Nathan disputará o Campeonato Mineiro pelo Athletic.

Sobre o assunto Fortaleza paga R$ 4,7 milhões ao Colo-Colo e contrata Juan Martín Lucero

Fortaleza oficializa venda do atacante Robson ao Coritiba por R$ 2,2 milhões

Rescisão nos EUA e acerto direto com jogador: entenda a aquisição de Pochettino pelo Fortaleza

Tags