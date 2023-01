João Ricardo no Fortaleza: "Estou no lugar que queria estar"

Um dos reforços do Fortaleza para 2023, o goleiro João Ricardo foi apresentado pelo Leão do Pici nesta quinta-feira, 5, no Centro de Excelência Alcides Santos. Vindo do Ceará, o jogador de 34 anos chega ao time tricolor com contrato válido até dezembro de 2024, tendo opção de renovação por mais um ano.

Durante sua apresentação, o arqueiro revelou seu sentimento ao receber a proposta do Fortaleza. Ele ainda comentou que sabia das críticas que iria sofrer por trocar de rival e falou brevemente sobre a disputa pela titularidade na meta tricolor.

"Confesso que fui pego de surpresa de receber a proposta de um rival, mas fiquei muito feliz. A partir do momento que resolvi aceitar a proposta sabia das críticas, mas estou no lugar que queria estar. Independentemente de quem esteja jogando, o titular tem que estar bem. Vamos deixar o ambiente saudável", disse.

Após duas temporadas no rival Ceará, João Ricardo agora terá a torcida tricolor do seu lado. O goleiro, inclusive, falou que acompanhava de longe as festas promovidas pela nação leonina nas arquibancadas.

"Agradeço o apoio do torcedor do Fortaleza, que gostou muito da minha contratação. Jogando do outro lado, a gente acompanhava, de longe, a festa do torcedor, é uma festa muito bonita. Tenho certeza de que a gente vai fazer um grande ano."

O camisa 1 defendeu o Alvinegro de Porangabuçu entre 2021 e 2022, com 75 jogos disputados.

No Fortaleza, ele terá a oportunidade de disputar a sua primeira Libertadores da América. João confidenciou que esse foi um dos motivos preponderantes para o acerto com o clube.

"Confesso que vai ser minha primeira Pré-Libertadores, eu queria ter esse gosto na minha carreira. Isso influenciou muito na minha escolha", revelou.

Chegada ao Leão

No time tricolor, disputará posição com Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular e teve contrato renovado. Luan Polli e Kennedy, ambos com vínculo até o final de 2023, também integram o grupo de atletas.

