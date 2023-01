Fortaleza anuncia contratação do meia argentino Tomás Pochettino

Com o aval de Vojvoda, Leão adquiriu 80% dos direitos do jogador e firmou contrato até dezembro de 2025

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 6, a contratação do meio-campista Tomás Pochettino, ex-River Plate. O Leão adquiriu 80% dos direitos econômicos do argentino junto ao Austin FC, da MLS, e firmou contrato até dezembro de 2025.

O jogador, inclusive, já trabalhou com Juan Pablo Vojvoda no Defensa y Justicia e no Talleres, da Argentina. Com o aval do treinador, Tomás Pochetino chega para reforçar o elenco tricolor nas disputas da Libertadores, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileirão Série A.



Além do Fortaleza, o Cruzeiro também tentou a contratação do meia de 26 anos. No entanto, o time leonino levou vantagem nas tratativas pelo argentino.

Conheça o jogador

Velho conhecido de Vojvoda, Pochettino pertencia ao Austin FC, da MLS. Ele foi comprado pelo time norte-americano após se destacar no Talleres, clube que atuou entre 2018 e 2021. Na sua última temporada, emprestado ao River Plate, ele disputou 24 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Em 2022, o meia enfrentou o Tricolor do Pici pela Libertadores da América. Vestindo a camisa do River, ele sofreu o pênalti do time argentino diante do Fortaleza no confronto disputado na Arena Castelão. O jogo em questão terminou empatado em 1 a 1.

Mercado da bola no Leão

Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, os meias Christian Bernardi e Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

