"Não pensei duas vezes", diz Lucas Esteves sobre acerto com Fortaleza

Jogador chega ao Leão após duas temporadas no Colorado Rapids, da MLS, principal liga do futebol norte-americano

Novo reforço do Fortaleza, o lateral-esquerdo Lucas Esteves foi apresentado pelo clube na tarde desta quarta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos. Ele chega ao Leão por empréstimo até o final de 2023 com opção de compra.

Durante sua apresentação, o lateral de 22 anos revelou os bastidores da negociação com o Tricolor do Pici e comentou que se sente à vontade no clube.



"Eu não pensei duas vezes quando meu agente comentou comigo sobre possibilidade de vir para cá. Conversei com pessoas que já jogaram e que jogam aqui. Posso dizer que me sinto em casa aqui no Fortaleza. Todos me receberam muito bem, espero dar um bom retorno a todos", disse.

Esteves ainda revelou que o seu acerto com o Fortaleza teve influência de alguns jogadores do atual elenco, como Thiago Galhardo e Crispim.

"Já joguei contra alguns jogadores. Conheço o Thiago Galhardo, o Crispim. Eles me mandaram mensagens quando souberam da notícia (da vinda ao Fortaleza), me disseram coisas boas e influenciaram muito para que eu aceitasse."

Em outro momento da entrevista, o jogador detalhou suas características e se mostrou disposto a ajudar o time nos compromissos durante a temporada de 2023.

"Sou um jogador muito rápido, de chegada na área com muita intensidade. Procuro fazer gols, e sei que vou ser útil pelo estilo de jogo da equipe", esmiuçou.

Ele chega para reforçar o lado esquerdo da defesa tricolor. No setor, o novo camisa 13 disputará vaga com Bruno Pacheco, recém-chegado ao Leão.

Mercado da bola no Leão

Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Christian Bernardi e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

