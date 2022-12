Bruno Pacheco fala sobre sentimento de trocar o Ceará pelo Fortaleza: "Fui profissional"

Bruno Pacheco foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 28, como novo reforço do Fortaleza. O lateral-esquerdo deixou o Ceará após três anos e revelou o sentimento de trocar o Alvinegro pelo Tricolor do Pici.

“Sinceramente, estou feliz. Estou feliz porque fui muito profissional durante três anos com o Ceará. Claro que foi uma saída que muitos não esperavam. Mas eu tenho uma carreira, eles estavam com outros projetos. O projeto que me apresentaram aqui me agradou. Fui bem acolhido, estou feliz. Estou focado aqui agora, sou grato por tudo que já passei, mas agora eu defendo as cores do Fortaleza, meu foco agora é no Fortaleza. Eu respeito o Ceará da mesma maneira, como respeito qualquer instituição do futebol brasileiro”, expressou o defensor.

O jogador ainda revelou como foi a recepção ao chegar no novo clube e destacou o ambiente no Pici, no qual julgou como “acolhedor”.

“Aqui (no Fortaleza) como lá (no Ceará) eu sempre fui muito bem recebido. Não tenho do que reclamar do Ceará. Foram três anos que sorri, que chorei. Quando eu estou defendendo um clube eu me entrego de coração. Então agora eu defendo as cores do Fortaleza. Desde a primeira conversa que tive com a diretoria, o ambiente do Fortaleza é um ambiente família, um ambiente acolhedor”, disse.

Adaptação na capital cearense foi um dos fatores para assinar com o Leão

Bruno Pacheco explicou que um dos fatores de assinar com o Fortaleza, além do projeto esportivo do clube, foi o gosto pela capital cearense. O defensor vive na cidade há três anos, enquanto jogava pelo Ceará, e ressaltou a importância da adaptação da família no local para as escolhas na carreira.

Eu sou um cara muito família. Eu decidi permanecer aqui (na capital cearense) pelo projeto do Fortaleza, porque eu gosto da cidade e porque eu quero estar aqui. Eu tive uma conversa séria com meus familiares, que era importante também. […] A adaptação na cidade, que eu gosto de estar aqui, três anos morando em Fortaleza. Família está adaptada, filhos estão na escola, tudo isso conta muito. Não é só financeiramente”, explicou.

