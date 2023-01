Reforço para 2023, Christian Bernardi faz primeiro treinamento no Fortaleza

As caras novas não param de pintar no Centro de Excelência Alcides Santos, local de treinamento do Fortaleza. O argentino Christian Bernardi, recém contratado pelo clube, já está na capital cearense e realizou o primeiro treinamento no Tricolor nesta terça-feira, 03.

O atleta de 32 anos foi oficializado como reforço do Leão do Pici ainda em 2022, mais precisamente no dia 28 de dezembro, após ser comprado pelo Fortaleza junto ao Colón-ARG. O valor da negociação foi de U$ 200 mil por 100% dos direitos. Quase uma semana depois, o meia se apresentou ao time cearense, teve o primeiro contato com os novos companheiros e treinou no Pici.

Bernardi, inclusive, já sabe qual numeração utilizará nas camisas do Fortaleza durante seu contrato - firmado até dezembro de 2024. O número escolhido pelo meio-campista foi o 23, mesmo que utilizava no antigo clube, o Colón-ARG. A exemplo dele, os outros reforços do clube também já sabem qual número irão usar.

Um dia depois de realizar o primeiro treinamento no Fortaleza, o meio-campista será apresentado oficialmente pelo escrete do Pici. Bernardi realizará coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4, em horário previsto para às 14h30min, no Centro de Excelência Alcides Santos.

