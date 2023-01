Fortaleza paga R$ 4,7 milhões ao Colo-Colo e contrata Juan Martín Lucero

Atacante argentino, que já está no Brasil, assinará contrato com o Tricolor até o final de 2025

A novela Juan Martín Lucero, que virou o ano e já dura uma semana, parece estar em um capítulo decisivo para o desfecho. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza pagou R$ 4,7 milhões (em torno de 900 mil dólares na cotação atual) ao Colo-Colo, do Chile, para contratar o atacante argentino, que já está no Brasil.

Antes da passagem de 2022 para 2023, o Tricolor já considerava o acordo encaminhado para ter o camisa 9 por três temporadas. Lucero treinou até 31 de dezembro na pré-temporada do Cacique, mas não retomou os trabalhos no novo ano e nem sequer viajou para a parte da preparação realizada na Argentina.

Na última terça-feira, 3, a diretoria do clube chileno concedeu entrevista coletiva sobre o tema, confirmando que o centroavante avisou que não retornaria e havia recebido proposta do Leão. O presidente Alfredo Stöhwing afirmou que o vínculo com Lucero, válido até o final de 2025, não tem multa rescisória e que iria "até as últimas consequências" para defender os "direitos com todo o peso da lei".

O estafe do argentino, por sua vez, entende que o contrato tem, sim, multa rescisória e que o pagamento é suficiente para tirá-lo do Colo-Colo. Em meio ao imbróglio, o Fortaleza se via respaldado juridicamente para concretizar a transferência sem sofrer qualquer sanção.

Para finalizar o impasse, o Tricolor desembolsou R$ 4,7 milhões para ter o camisa 9 até o final de 2025. Lucero já está em solo brasileiro e deve rumar para a capital cearense em breve.

Sonho antigo do Fortaleza

Lucero já tinha sido alvo do Fortaleza no final de 2021, após se destacar pelo Veléz Sarsfield, da Argentina, onde marcou 18 gols em 62 partidas. O Tricolor chegou a avançar nas tratativas, mas o atacante optou pelo Colo-Colo, pelo qual acabou enfrentando o time do Pici na Copa Libertadores e balançou as redes.

Em 2022, o camisa 9 fez 39 jogos pelo time chileno e anotou 24 tentos, além de seis assistências para os companheiros.

Melhores temporadas da carreira de Lucero:

2016: 21 jogos e 22 gols (Johor FC-MAL)

2021: 62 jogos, 18 gols e 9 assistências (Vélez Sarsfield-ARG)

2022: 39 jogos, 24 gols e 6 assistências (Colo-Colo-CHI)

Com informações de Lucas Mota

