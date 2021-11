Ainda sem Lucas Crispim, Fortaleza deve contar com retorno de David para Clássico-Rei

Para o último Clássico-Rei de 2021, o Fortaleza segue com uma baixa de peso, mas tem boa chance de contar um retorno importante para enfrentar o Ceará, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A: Lucas Crispim continua em período de transição após lesão muscular, enquanto David deve estar à disposição para o duelo, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 10 sofreu contusão no músculo adutor da coxa esquerda na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no último dia 23 de outubro, e tinha previsão de cerca de um mês para voltar aos gramados. O ala esquerdo faz trabalho físico e com bola à parte do restante do elenco, em transição, mas ainda não reúne condição de atuar.

Já o atacante teve um edema na coxa direita na derrota por 1 a 0 para o Corinthians-SP, no último dia 6, e ficou fora do restante da sequência contra equipes paulista, nas partidas contra São Paulo e RB Bragantino-SP. O camisa 17 também faz trabalho separado do grupo.

Na tarde da última segunda-feira, 15, o Tricolor realizou treino aberto para a torcida no Centro de Excelência Alcides Santos. A presença da dupla em campo gerou expectativa por parte dos torcedores, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá contar apenas com David.

Para enfrentar o Vovô, o Leão não terá o meia Lucas Lima, suspenso pelo cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Robson retorna depois de punição disciplinar no revés para o Massa Bruta.

