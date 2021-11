Eleição para a presidência do Fortaleza será no dia 11 de dezembro; saiba mais

Conselho Deliberativo define data do pleito para os quatro poderes do clube, que será dois dias após o encerramento do Brasileirão, e nomeia Comissão Eleitoral

Na última segunda-feir, 15, o Conselho Deliberativo do Fortaleza publicou portaria acerca do processo eleitoral do clube. O pleito será realizado no dia 11 de dezembro, dois dias após o encerramento da Série A, e já tem a comissão responsável definida. As eleições definirão os responsáveis pelos quatro poderes do clube para o próximo triênio.

No documento assinado pelo vice-presidente Wendell Regadas, o Conselho Deliberativo marcou a votação para a primeira quinzena do próximo mês, no dia 11. A última rodada do Campeonato Brasileiro será disputada no dia 9, contra o Bahia, na Arena Castelão.

A Comissão Eleitoral é composta por cinco conselheiros (Gustavo César Machado Cabral, José Dario de Carvalho Fontenelle, José Flávio Novaes de Menezes, Marcos Antônio Tavares e Thiago de Almeida Ayres) deverá elaborar as normas da eleições até a a próxima sexta-feira, 19. O quinteto ainda deverá escolher, entre si, um presidente e um secretário.

No dia do pleito, os sócios-torcedores, sócios-proprietários e conselheiros escolherão os novos dirigentes para Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina.

Para a presidência do Tricolor, o grupo de situação deverá lançar Marcelo Paz, atual mandatário, ou Geraldo Luciano, diretor administrativo, como candidato. No cargo desde novembro de 2017, Paz já foi reeleito uma vez e aguarda análise jurídica após alteração no estatuto, em dezembro de 2020, para decidir se concorrerá outra vez. Ainda não há definição sobre chapa de oposição na disputa.

