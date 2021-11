Após suspensão, Robson reforça Fortaleza em Clássico-Rei pelo Brasileirão

Artilheiro do Tricolor na Série A, com nove gols, atacante volta a estar à disposição para o duelo contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 17, no Castelão

Dono do sexto melhor ataque da Série A, o Fortaleza terá um retorno importante no setor ofensivo para o próximo compromisso: após suspensão automática, o atacante Robson volta a estar à disposição e reforça a equipe do Pici no Clássico-Rei contra o Ceará, na quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da competição.

Artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com nove gols, Robson completou a série de três cartões amarelos no empate em 1 a 1 com o São Paulo - partida na qual balançou as redes - e cumpriu a punição disciplinar na derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino-SP, no último sábado, 13.

O camisa 7, que também é o principal goleador do Leão na temporada, com 14 tentos, retorna ao time no posto do chileno Ángelo Henríquez. O jovem argentino Depietri pode ser o outro membro da dupla, já que David segue em recuperação de edema muscular.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Fortaleza caiu para a sexta posição, com 49 pontos. O Vovô, por sua vez, é o 10º colocado, com 42 pontos.

