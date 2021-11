Desfalcado, Fortaleza não suporta pressão no 2º tempo e perde para o Corinthians em Itaquera

Com o resultado, o Tricolor permanece na quinta posição e vê o adversário encostar na tabela do Brasileirão. Após primeiro tempo equilibrado, o Corinthians sufocou o time visitante na segunda etapa

Com seis desfalques, o Fortaleza não suportou a pressão do Corinthians no segundo tempo e foi derrotado por 1 a 0, no Itaquerão-SP, neste domingo, 6, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor permanece na quinta posição e vê o adversário encostar na tabela do Brasileirão.

Após primeiro tempo equilibrado, o Corinthians sufocou o time visitante na segunda etapa. De tanto pressionar, os comandados de Sylvinho chegaram ao gol da vitória aos 41 minutos da reta final da partida. Cantillo infiltrou na zaga cearense, tabelou com Jô e balançou as redes do goleiro Marcelo Boeck.

O Leão segue na quinta posição com 48 pontos, enquanto o Timão chegou a 47 pontos na sexta colocação. Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o São Paulo no Castelão, na quarta-feira, 10. No mesmo dia, os corintianos visitam o Atlético-MG em Belo Horizonte.

Para o embate no Itaquerão, o técnico Juan Pablo Vojvoda não pôde escalar os titulares Pikachu e Crispim, ambos lesionados; e Titi e Éderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O volante, inclusive, já não poderia enfrentar o clube paulista por força de contrato de empréstimo. Matheus Jussa também foi ausência pelo acúmulo de amarelos.

As ausências pesaram contra o rendimento da equipe, principalmente as de Pikachu e Crispim. A dupla tem participação em 55% dos gols do escrete do Pici na Série A. Sem eles, o Tricolor perdeu criação ofensiva, finalização e força pelos lados. Os substitutos Bruno Melo e Matheus Vargas não possuem as mesmas características e não estão à altura dos titulares. Vojvoda precisa encontrar uma solução urgente para o setor.

Em termos de atuação, a surpresa positiva foi Jackson. O zagueiro, que não atuava desde outubro, só foi titular porque Titi não estava disponível, nem o reserva imediato, Matheus Jussa. O camisa 4 teve atuação segura, sete desarmes e venceu 11 de 15 duelos.

No primeiro tempo, os visitantes tiveram postura positiva e começaram melhor. Com marcação encaixada, o Fortaleza se aproveitava dos erros dos corintianos e rondavam a área do adversário. Entretanto, o Leão pecava na conclusão de jogadas.

No geral, as equipes travaram primeiro tempo equilibrado. A melhor chance do Fortaleza saiu dos pés de Bruno Melo, mas Cássio defendeu. Já o Corinthians ficou perto de marcar com Rogér Guedes, que bateu cruzado para fora.

Na segunda tempo, a dinâmica da partida mudou completamente. Nos 45 minutos finais, os corintianos dominaram e encurralaram o adversário na defesa. A vitória poderia ter sido por placar mais folgado se não fosse a boa atuação de Marcelo Boeck, que fez quatro defesas difíceis.

As alterações ofensivas de Sylvinho no segundo tempo, com as entradas de Jô e Gustavo Mosquito, além do volante Cantillo, se tornaram combustível para os donos da casa. Os paulistas finalizaram dez vezes, colocaram duas bolas na trave e pressionaram até balançar as redes. Enquanto isso, o Fortaleza só deu quatro chutes na etapa final.

Ficha técnica

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Corinthians

4-3-3: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Jô), Du Queiroz (Cantillo) e Giuliano; Róger Guedes, Renato Augusto (Xavier) e Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito). Téc: Sylvinho

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Jackson; Matheus Vargas (Edinho), Ronald, Felipe, Lucas Lima (Depietri) e Bruno Melo; Robson (A. Henríquez) e David (Romarinho) (Igor Torres). Téc: Vojvoda

Gol: 41MIN/2T - Cantillo (COR)

Data: 6/11/2021

Local: Itaquerão-SP

Árbitro: Ramon Abatti Abel-SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil-SC (Fifa) e Henrique Neu Ribeiro-SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC (Fifa)

Cartões amarelos: Róger Guedes, Fagner e Cantillo (COR); Robson, Lucas Lima e Felipe (FOR)

