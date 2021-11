Fortaleza conta com até três baixas para o Clássico-Rei pela Série A

Na reapresentação do Tricolor, atacante e ala-direita que estão sob cuidados do DM treinaram à parte, mas Lucas Lima está suspenso e é desfalque confirmado

O Fortaleza pode ter até três desfalques para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira, 17, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro. Dois jogadores estão no departamento médico e outro está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo.

Recuperam-se de lesão o ala-esquerda Lucas Crispim e o atacante David. O primeiro faz tratamento no adutor da coxa esquerda há três semanas, e nesta segunda treinou separado do restante do grupo, mas com bola. Ainda é difícil que ele ganhe condição para o Clássico-Rei.

Quanto a David, se recupera de um edema na coxa direita e também treinou leve nesta segunda, na reapresentação do time. O camisa 17, porém, é tratado como dúvida.

Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com os retornos do goleiro Felipe Alves, que vem sendo reserva, e do atacante Robson, artilheiro do time na Série A e na temporada.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 20 horas desta quarta-feira, no Castelão.

