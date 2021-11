Fortaleza e Ceará voltam a disputar Clássico-Rei com público no Castelão após 655 dias

Último duelo com torcida foi no dia 1º de fevereiro de 2020, pela Copa do Nordeste. Em 12 jogos sem torcedores, foram cinco vitórias do Leão, quatro triunfos do Vovô e três empates

Depois de pouco mais de um ano e nove meses de distância, cadeiras vazias e silêncio nas arquibancadas, o Clássico-Rei voltará a ter um ingrediente especial da rivalidade: as torcidas de Fortaleza e Ceará. Tricolores e alvinegros poderão voltar ao Castelão para o principal duelo local após 655 dias, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último confronto disputado com presença de público antes do início da pandemia de Covid-19 no Estado foi em 1º de fevereiro de 2020. A partida teve mando de campo do Leão, que ficou com 70% do público e cedeu os outros 30% para o Vovô - modelo que será repetido nesta quarta.



Sob os olhares de quase 30 mil pessoas, os rivais ficaram no 1 a 1, com gols de Osvaldo e Klaus, pela primeira fase da Copa do Nordeste. Desde então, foram 12 confrontos realizados em presença de público, entre Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Série A. Foram cinco vitórias do Fortaleza, quatro triunfos do Ceará e três empates.

Sem a presença dos torcedores, os clubes disputaram as finais de duas edições do Estadual, fizeram duelo inédito no mata-mata nacional e até jogaram semifinal da Copa do Nordeste em Salvador, além de embates pelo Brasileirão.

A volta do público cearense aos estádios foi liberada pelo Governo do Estado na segunda quinzena de setembro. O retorno ocorreu no início de outubro, nos jogos entre Fortaleza x Atlético-GO e Ceará x Internacional-RS. Atualmente, a capacidade liberada do Gigante da Boa Vista é de 80% - cerca de 50 mil lugares.

A carga total de ingressos é de 47.900, sendo 33.200 para a torcida do Fortaleza - inclusive sócios - e 14.700 para os torcedores do Ceará. A Polícia Militar, que chegou a solicitar a mudança de horário à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e foi atendida, terá 532 homens em serviço.

A venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante a realização do evento serão proibidos. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos e as demais regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

Os 12 Clássicos-Rei disputados sem público:

Ceará 1x2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020



Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2020



Ceará 1x0 Fortaleza - Série A 2020



Ceará 1x2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020



Fortaleza 1x0 Ceará - Campeonato Cearense 2020



Fortaleza 0x2 Ceará - Série A 2020



Ceará 0x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2021



Ceará 0x2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2021



Fortaleza 0x0 Ceará - Campeonato Cearense 2021



Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Brasil 2021



Ceará 0x3 Fortaleza - Copa do Brasil 2021



Ceará 3x1 Fortaleza - Série A 2021

