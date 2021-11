Torcida do Fortaleza lota Alcides Santos em treino aberto durante o feriado

O feriado do torcedor do Fortaleza foi no centro de excelência Alcides Santos, assistindo ao primeiro treino do time antes do Clássico-Rei de quarta-feira, 17, pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro. Pela estimativa do clube, mais de 3 mil pessoas lotaram os blocos de arquibancada que ainda existem no Pici.

Com cânticos, bateria e bandeirões, os tricolores que foram até a sede do Fortaleza — e alguns aproveitaram para comprar ingressos para o jogo de quarta — demonstraram apoio ao time, que vive um momento de oscilação na Série A. O Leão não vence há quatro rodadas do Campeonato Brasileiro e há cinco jogos consecutivos, levando em consideração o jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil.

Do gramado, os jogadores cumprimentaram os torcedores, mas apenas os reservas da última partida, contra o Bragantino, fizeram trabalho em campo. Os demais cumpriram trabalhos regenerativos. À parte, porém com bola, treinaram Lucas Crispim e David. Eles estão entre as prováveis baixas do Leão para encarar o Ceará.

Foi a primeira vez que o torcedor do Fortaleza acompanhou de perto um treino do time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. As definições para o Clássico-Rei mesmo, porém, só devem ser tomadas no trabalho desta terça-feira, 16, novamente no Pici.

