Lesionado, David desfalca Fortaleza em sequência contra dupla paulista na Série A

Atacante sentiu desconforto muscular na derrota para o Corinthians, no último sábado, 6, e será baixa do Tricolor nas partidas diante de São Paulo e RB Bragantino

Em meio à reta final da Série A, o Fortaleza perdeu mais uma peça de peso de setor ofensivo por uma semana, no mínimo. O atacante David sofreu lesão muscular diante do Corinthians-SP, no último sábado, 6, na Neo Química Arena, e ficará fora, pelo menos, dos jogos contra São Paulo e RB Bragantino-SP, apurou o Esportes O POVO.

Na derrota por 1 a 0 para o Timão, em solo paulista, o camisa 17 sentiu dores ainda no primeiro tempo e foi substituído por Romarinho aos 24 minutos. A partir de então, o jogador iniciou tratamento sob os cuidados do departamento médico e foi reavaliado nos últimos dois dias, já na capital cearense.

Com a contusão, David será baixa do Tricolor nos outros dois jogos da sequência paulista: diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada, e do RB Bragantino-SP, sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A vaga no setor deverá ser ocupada por Romarinho ou Ángelo Henríquez.

O atacante de 26 anos já sofria com desgaste muscular há algumas semanas e chegou a ser poupado de alguns treinos no período pela comissão técnica para reunir condições de jogo, apurou o Esportes O POVO. A expectativa do Leão é voltar a contar com o jogador capixaba contra o Ceará, no Clássico-Rei do próximo dia 17.

David se junta a Yago Pikachu e Lucas Crispim, que seguem em tratamento no departamento médico desde o dia 23 de outubro, após a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR. O camisa 22 sofreu luxação no ombro esquerdo, enquanto o camisa 10 se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

Um dos principais destaques do Fortaleza em 2021, David soma 13 gols na temporada e divide a artilharia do elenco com Robson. No Brasileirão, o camisa 17 balançou as redes cinco vezes.

