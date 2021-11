Suspenso, Lucas Lima será desfalque do Fortaleza em Clássico-Rei da Série A

Além da saída do G-4 da Série A, a derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino-SP, neste sábado, 13, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada, rendeu mais um desfalque para o Fortaleza: o meia Lucas Lima levou o terceiro cartão amarelo e não poderá disputar o Clássico-Rei contra o Ceará.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o camisa 25 se envolveu em discussão com Praxedes, do Massa Bruta, e o árbitro catarinense Rafael Traci deu cartão para os dois. Foi a terceira advertência do armador do Tricolor, que já havia sido punido nos jogos contra América-MG e Corinthians-SP.

Suspenso, Lucas Lima não poderá enfrentar o Vovô, na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada. O técnico Juan Pablo Vojvoda conta com Matheus Vargas, Ronald e Romarinho como opções para a função. Por outro lado, o atacante Robson volta a estar à disposição após suspensão.

O meia de 31 anos também desfalcará o Leão no embate contra o Palmeiras-SP, no próximo sábado, 20, às 19 horas, novamente no Castelão. O jogador está emprestado pelo Verdão ao clube do Pici até o final deste ano e fica impedido de atuar por cláusula contratual.

No Fortaleza desde o final de agosto, o camisa 25 soma 13 partidas disputadas na Série A - dez como titular -, com um gol e uma assistência. A diretoria cogita mantê-lo para a próxima temporada, mas ainda não abriu negociação com a equipe paulista, com a qual o jogador tem vínculo até o final de 2022.

