Lesionado, Lucas Crispim será desfalque do Fortaleza por cerca de um mês

Principal garçom do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o ala Lucas Crispim será desfalque nos próximos compromissos da equipe. O camisa 10 sofreu lesão muscular na coxa esquerda no último sábado, 23, e ficará longe dos gramados por cerca de um mês em meio à reta final da temporada, apurou o Esportes O POVO.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no Castelão, pela Série A, o ala esquerdo entrou em campo aos 43 minutos do primeiro tempo no lugar de Yago Pikachu, que sofreu contusão no ombro esquerdo. No entanto, logo aos seis minutos do segundo tempo, Crispim sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído por Edinho.

Já sob os cuidados do departamento médico do Tricolor, o jogador de 27 anos iniciou tratamento e realizou exame de imagem, que comprovou a lesão. O corpo clínico do clube não costuma divulgar previsão de recuperação, mas o camisa 10 deverá ficar sem jogar por cerca de um mês, o que pode tirá-lo do restante da temporada. A última rodada da Série A está prevista para o dia 9 de dezembro.

No prazo de 30 dias, Lucas Crispim ficará fora de, pelo menos, oito jogos do Fortaleza: Atlético-MG, na semifinal da Copa do Brasil, e América-MG, Corinthians-SP, São Paulo, RB Bragantino-SP, Ceará, Palmeiras-SP e Santos-SP, pelo Brasileirão. Restariam os embates contra Juventude-RS, Cuiabá-MT e Bahia.

Reforço para a atual temporada, Crispim soma 45 partidas disputadas, cinco gols marcados e 11 assistências. O ala distribuiu sete passes para gols na Série A e é o principal jogador do elenco no quesito. Durante o período de ausência dos gramados, a vaga no lado esquerdo do campo deverá ficar com Bruno Melo.

