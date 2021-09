Depietri agrada em treinos e deve ganhar novas chances no Fortaleza após estreia

Jovem atacante argentino chama atenção do técnico Juan Pablo Vojvoda nas atividades, recebe primeira oportunidade diante do Internacional-RS e deve ser utilizado mais vezes na temporada

A derrota por 1 a 0 para o Internacional-RS, no último domingo, 19, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada da Série A, marcou a estreia do jovem atacante argentino Valentín Depietri com a camisa do Fortaleza. Há quase dois meses no Pici, o camisa 34 tem agradado ao técnico Juan Pablo Vojvoda nos treinos e deve ganhar novas chances após ir a campo pela primeira vez.

Após recusar ofertas de clubes da Europa e dos Estados Unidos para firmar vínculo longo com o Tricolor, o jogador de 20 anos foi anunciado no final do mês de julho, com contrato até o meio de 2024. Uma semana depois, desembarcou na capital cearense, conheceu o Centro de Excelência Alcides Santos e passou por avaliações físicas para iniciar os treinos.

Desde então, Depietri recebeu atenção especial da comissão técnica e de funcionários para se adaptar à nova realidade e entender o modelo de jogo utilizado pelo comandante compatriota. O atacante foi regularizado no final de agosto - ainda dentro do prazo da Copa do Brasil - e foi apresentado no início deste mês, revelado surpresa pela proposta do Leão e comentando sobre a adaptação em outro país.

O camisa 34 foi relacionado pela primeira vez no empate sem gols com o Cuiabá-MT, no dia 30 de agosto, no Castelão. Depois, também figurou no banco de reservas diante de Bahia e Atlético-MG, pela Série A, e São Paulo, pela Copa do Brasil, até receber a primeira oportunidade contra o Colorado, no último compromisso.

Velocista e habilidoso, Depietri deixou Vojvoda satisfeito com o desempenho nos treinos no decorrer destes quase dois meses, o que levou o treinador a considerar o momento certo de promover a estreia. Aos 29 minutos do segundo tempo, ainda com 0 a 0 no placar, o argentino foi acionado no lugar de Lucas Lima em Porto Alegre.

Segundo o SofaScore, foram dez toques na bola, com três passes certos, um drible bem sucedido, duas disputas de bola vencidas, dois duelos no chão vencidos e uma falta sofrida, além de perder a bola quatro vezes em pouco mais de 15 minutos em campo.

Com Valentín Depietri em busca de novas chances na equipe, o Fortaleza volta a campo diante do Sport-PE, no próximo domingo, 26, às 18h15min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, pela 22ª rodada do Brasileirão.

