Apresentado oficialmente, Valentín Depietri diz que foi surpreendido ao ser procurado pelo Fortaleza

Valentín Depietri foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 1, no Alcides Santos, sede do Fortaleza. O argentino de 20 anos, que assinou contrato válido até julho de 2024, contou que foi surpreendido com a proposta do Tricolor, falou sobre suas características em campo e também da sua adaptação ao estilo de jogo do treinador Vojvoda.

Marcelo Paz abriu a coletiva contando sobre o atleta e o processo de mapeamento para sua contratação. O presidente tricolor enfatizou a expectativa no desenvolvimento do jogador a longo prazo para que ele possa dar o retorno técnico dentro de campo.

"Valentín Depietri é um atleta que temos uma perspectiva muito boa de futuro para ele. Apesar de ser argentino, não foi uma indicação direta do Vojvoda. É um atleta que nós já monitorávamos aqui no Fortaleza, desde o começo do ano, nós já tínhamos mapeado o nome dele, e quando o Vojvoda chegou, nós mostramos, ele se aprofundou, buscou mais informações e concretizamos a contratação. É um perfil diferente, porque geralmente quando se traz um jogador estrangeiro, de outro país, você traz alguém que já jogou em outros times, com uma minutagem maior. No caso do Depietri a gente traz um jovem, uma promessa. Um garoto que acreditamos muito no futuro dele. Vamos trabalhar diariamente para que ele possa se desenvolver cada vez mais. É um garoto muito educado, profissional e talentoso."

Revelado pelo Santamarina, da Argentina, clube que atua na segunda divisão nacional, Depietri contou que ficou surpreso ao ser procurado pelo Fortaleza, pois não é comum que times brasileiros busquem jogadores em divisões inferiores do país.

"Tudo foi uma surpresa para mim, que repararam no meu jogo. Acompanhar a segunda divisão (argentina) não é algo comum para o clube. Fui surpreendido quando chegou a proposta e que se interessaram em mim desde fevereiro, e foi algo interessante para mim e para a minha família que ficou muito feliz. Quero me fortalecer e fazer o melhor possível aqui todos os dias."

Como profissional, Depietri atuou em 30 partidas, todas pelo Santamarina, na segunda divisão nacional, com cinco gols marcados. Para o atacante, a principal diferença entre o futebol brasileiro e argentino é a qualidade técnica e a velocidade do jogo.

"Aqui nos treinamento, notei que os jogadores têm muita, são muito bons com a bola e fisicamente rápidos. Da divisão que venho é um futebol com mais marcação, menos espaços. A diferença principal é a rapidez de jogo e, tecnicamente, os jogadores são muito bons."

Em solo cearense desde o fim de julho, o argentino vem treinando e se adaptando ao estilo de jogo do treinador Vojvoda desde então. O atleta, que ainda não fez sua estreia pelo Leão, esteve no banco de reservas na partida diante do Cuiabá-MT, mas não entrou em campo.

"As primeiras semanas foram um pouco mais difíceis porque vinha de um tempo parado, treinando por conta própria. Mas passada a primeira semana eu já fui me adaptando melhor ao calor durante os treinamentos e hoje eu posso dizer que estou bem adaptado aos treinamentos e ao ritmo de jogo."

Questionado sobre em qual setor do campo prefere atuar, Depietri disse ser capaz de jogar em qualquer lado das pontas, direita ou esquerda, e também centralizado, como um meia que atua por trás do homem de referência.

“Em Santamarina, que foi meu último clube, joguei muito tempo pela direita, mas não significa que não gosto de jogar pela esquerda e também já treinei pelo centro do campo, atrás do camisa 9, assim, na frente, no ataque, me sinto bem em qualquer posição.”



