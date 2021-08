Depietri é regularizado e fica apto para estrear pelo Fortaleza

À disposição do treinador Vojvoda, o atacante não viajou com a delegação para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 25, pela quartas de final da Copa do Brasil

O argentino Valentín Depietri, de 20 anos, teve o nome publicado no BID nesta terça-feira, 24, e está apto para estrear com a camisa tricolor. O atacante, no entanto, não viajou com a delegação para o confronto desta quarta-feira, 25, diante do São Paulo, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, e está fora da partida.

Depietri desembarcou na capital cearense na última semana de julho, realizou exames médicos e iniciou as atividades. A documentação, porém, chegou incompleta e o Fortaleza precisou entrar em contato com o consulado argentino para resolver a situação, o que atrasou sua regularização. O jovem jogador assinou contrato com o clube do Pici até julho de 2024.

Sobre o assunto Fortaleza é favorito contra o São Paulo na Copa do Brasil? Jornalistas opinam

Tinga mira marca histórica para o Fortaleza na Copa do Brasil

Invicto contra paulistas, Fortaleza enfrenta São Paulo pela Copa do Brasil

O atleta treina com a equipe desde então e não deve ter problemas físicos ou de entrosamento. A estreia do atacante pode acontecer na próxima segunda-feira, 30, às 21h30min, contra o Cuiabá-MT, pela 18ª rodada do Brasileirão. O argentino também fica à disposição para o jogo de volta contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Em 30 jogos como profissional, Valentín Depietri soma cinco gols marcados e chega ao Pici com aval do compatriota Juan Pablo Vojvoda. O atacante, que estava atuando na segunda divisão do Campeonato Argentino, é o terceiro reforço do Fortaleza na janela de transferências — já chegaram o meia-atacante Edinho e o atacante chileno Ángelo Henríquez.



Tags