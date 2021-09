Fortaleza e Sport se enfrentam buscando encerrar jejum de vitórias na Série A

Fortaleza e Sport se enfrentam em busca de encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha não comemora um triunfo há sete jogos e detém a maior sequência ativa sem vencer nesta Série A, ao lado do Santos. Já o Tricolor não bate um adversário há seis partidas na primeira divisão e, junto do rival Ceará, são os donos do segundo período mais longevo ainda vigente sem ganhar.



Sobre o assunto Líder em três quesitos no Fortaleza, Éderson evita eleger melhor volante para formar dupla

Artilheiro do Fortaleza na temporada, Robson chega a sete jogos sem marcar

Qual a formação ideal do ataque do Fortaleza? Comentaristas opinam

Entre este período sem vitórias no Brasileirão, o Fortaleza ainda conseguiu bater o São Paulo na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Brasil, por 3 a 1, dando a classificação para a semifinal e se tornando a melhor campanha do Leão na competição. Porém, na Série A, o Tricolor de Aço amarga esta sequência de seis jogos sem vencer, com três empates e três derrotas. Os reveses, inclusive, foram de maneira sucessivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com apenas três pontos conquistados dos 18 possíveis, o Leão tem um aproveitamento de 16,6% e acabou caindo para a quarta posição. A última vitória do Tricolor, inclusive, foi contra outro paulista e adversário direto do G-4, o Palmeiras. Há mais de um mês, no dia 7 de agosto, o time do Pici derrotou o Palestra por 3 a 2, no Allianz Parque, voltando a bater a equipe Alviverde em São Paulo após 16 anos.

Apesar do momento ruim do Fortaleza, não há comparação com a fase do Sport. O rival nordestino não comemora uma vitória desde quando ganhou do Bahia por 1 a 0, em Pituaçu, no dia 1º de agosto, pela 14ª rodada da Série A. Neste duelo, por sinal, foi a última vez que o rubro-negro pernambucano marcou um gol, totalizando sete confrontos passando em brancos. No recorte foram três empates, quatro derrotas, sete tentos sofridos e nenhum anotado. Devido aos resultados, a equipe se mantém no Z-4 e ocupa a 19ª colocação.

Para o Fortaleza, um triunfo contra o Sport também daria fim ao tabu do Tricolor de nunca ter ganhado da equipe de Recife como visitante. O jogo acontecerá neste domingo, 26, às 18h15min, na Arena Pernambuco, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Tags