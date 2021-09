Sport comunica mudança na partida contra o Fortaleza, que acontecerá no domingo

Duelo de Leões mudou para a Arena Pernambuco. Equipe pernambucana usou as redes sociais para fazer o anúncio e justificar a alteração na semana do jogo

O Sport comunicou, via redes sociais, que a partida de domingo, 26, contra o Fortaleza, pela 22ª rodada da Série A do Braisleiro, não será mais na Ilha do Retiro e sim na Arena Pernambuco. O horário das 18h15min permanece inalterado.

O motivo da alteração, segundo o clube pernambucano, é que o sistema de irrigação da Ilha do Retiro passará por obras, após um rompimento inesperado. Os trabalhos no campo da praça esportiva devem durar 15 dias.

Será o primeiro jogo entre Fortaleza e Sport realizado na Arena Pernambuco. Construída para a Copa do Mundo de 2014, a praça esportiva foi inaugurada em 2013. De lá para cá, o Tricolor enfrentou o Rubro-Negro quatro vezes em Recife, todas na Ilha do Retiro.

No duelo de Leões, as duas equipes vão tentar pôr fim ao jejum de vitórias na Série A do Brasileiro. Enquanto os cearenses não triunfam há seis jogos, os pernambucanos não saem de campo com três pontos há sete e também não marcaram gols nessa sequência.



