Bayern: tudo sobre o time que jogará contra o Flamengo no Mundial

Com Harry Kane como destaque e artilheiro, Bayern de Munique será o rival do Flamengo nas oitavas do Mundial neste domingo, às 17h / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

O embate promete ser um dos mais aguardados da competição, reunindo dois gigantes de diferentes continentes e com histórias vitoriosas. O Bayern chega para o duelo embalado por mais uma temporada de sucesso no futebol europeu, ainda que marcada por algumas oscilações. Mesmo poupando titulares na última rodada da fase de grupos, a equipe alemã garantiu vaga na próxima fase e agora terá um desafio à altura diante do campeão sul-americano. Bayern no Mundial: como chega a equipe contra o Flamengo nas oitavas

A temporada 2024/25 foi marcada pelo retorno do Bayern ao topo da Bundesliga, após uma disputa intensa com o Bayer Leverkusen.

Sob o comando de Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City, os bávaros mostraram consistência e domínio em boa parte do campeonato, conquistando o título nacional com duas rodadas de antecedência. Apesar disso, o clube acabou eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões e nas oitavas da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), o que gerou questionamentos internos sobre o elenco e o comando técnico. Bayern no Mundial: técnico jovem comanda o adversário do Flamengo A aposta em Kompany para comandar o time em 2024/25 foi vista como ousada. Jovem e com pouca experiência em clubes de elite, o belga apostou em um estilo moderno, com construção desde a defesa e muita intensidade na marcação.

O título da Bundesliga serviu como validação de sua proposta, embora ainda enfrente desconfianças por resultados modestos nas copas e competições europeias. Principais jogadores

O Bayern chega ao Mundial com um elenco estrelado e nomes experientes. Harry Kane, é o grande artilheiro, com 39 gols somados em todas as competições. Jamal Musiala, autor de um hat-trick contra o Auckland, vive sua melhor fase com a camisa bávara.