Com atmosfera de La Bombonera, Boca Jrs. luta, mas perde para o Bayern no Mundial

O time argentino saiu atrás no placar, buscou o empate, mas sofreu o segundo gol aos 38 do segundo tempo. O resultado deixa o Xeneize em situação difícil no Grupo C

/ Crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com atmosfera digna de La Bombonera, o Boca Juniors lutou, mas não conseguiu evitar a derrota para o Bayern de Munique, por 2 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida (EUA), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Harry Kane e Olise marcaram os gols dos Bávaros, enquanto Merentiel fez o tento do Xeneize.

Com o resultado, que marcou a primeira derrota de um sul-americano no torneio, o time alemão assumiu a liderança isolada da chave, com seis pontos, dois a mais que o Benfica, que é o vice-líder – os dois clubes europeus se enfrentam na última rodada. O Boca Juniors, por sua vez, encara o Auckland City.