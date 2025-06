Filipe Luís, do Flamengo, recebe voto de melhor técnico do Mundial de Clubes

Treinador rubro-negro permanece invicto no torneio Fifa e vai a campo, nesta terça-feira (24), já classificado como líder do Grupo D / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno abriu uma brecha em seu programa na Band, exibido na noite dessa segunda-feira (23), para eleger Filipe Luís como principal técnico do Mundial de Clubes até o momento. A escolha do comunicador se baseia, sobretudo, no desempenho rubro-negro na virada histórica sobre o Chelsea, por 3 a 1, na última sexta-feira (20), na Filadélfia. Além disso, os cariocas estão 100% e destacaram-se como os únicos classificados antecipadamente às oitavas de final do torneio. “Meu voto é para o Filipe Luís, em função do jogo contra o Chelsea. As pessoas reclamaram da escalação inicial dele, mas ele explicou a necessidade de entender o calor e o cansaço. Por isso começou com um time rápido para pressionar o adversário”, iniciou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Depois, ele percebeu que estava perdendo e precisava virar o jogo. Sai Arrascaeta e entra Bruno Henrique, que faz um gol e dá uma assistência. Depois ele coloca o Wallace Yan, que também marcou. A mudança de escalação inicial e as substituições me fazem votar nele neste momento”, completou. Galvão valorizou a leitura de jogo do ex-lateral e também elogiou sua transição para o comando técnico. Conforme destacou em seu programa, as decisões tomadas por Filipe ao longo da partida se tornaram cruciais para garantir a virada diante dos ingleses. Elogios à atuação do Flamengo O narrador, aliás, já havia demonstrado todo seu entusiasmo com os comandados de Filipe Luís logo após a vitória sobre o Chelsea. “Eu falei que acreditava! De virada! O Fla foi melhor e buscou ganhar o jogo o tempo todo! No segundo tempo, Bruno Henrique, Danilo e o garoto Wallace Yan fizeram os gols. Grande vitória. A Filadélfia está rubro-negra! A Nação está em festa”, escreveu. Com o triunfo, o Rubro-negro não só carimbou o acesso às oitavas de final como garantiu a liderança do Grupo D, com seis pontos. Antes disso, a equipe já havia vencido o Espérance por 2 a 0 na estreia.

Flamengo 3 x 1 Chelsea!! Eu falei que acreditava!! De virada!! O Fla foi melhor e buscou ganhar o jogo o tempo todo!! No segundo tempo, Bruno Henrique, Danilo e o garoto Wallace Yan fizeram os gols da grande vitória!! A Nação está em festa!! A Filadélfia está rubro-negra!!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) June 20, 2025

Três brasileiros avançam, e Fluminense busca vaga O desempenho rubro-negro integra um cenário favorável às equipes brasileiras nesta edição do Mundial. Até a manhã desta terça-feira (24), Botafogo e Palmeiras também garantiram presença no mata-mata — inclusive, com encontro marcado na próxima fase. O Alvinegro carioca avançou com quatro pontos, enquanto o clube paulista assegurou a primeira colocação do Grupo A ao empatar com o Inter Miami. Ambos se enfrentam nas oitavas de final no sábado (28), às 13h (horário de Brasília), na Filadélfia. A expectativa gira em torno de um duelo equilibrado, envolvendo dois dos representantes mais regulares do futebol nacional nas últimas temporadas. O Fluminense, por sua vez, decide sua permanência na competição nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), contra o Mamelodi Sundowns. A equipe brasileira joga por um empate no Hard Rock Stadium, em Miami, para garantir vaga na próxima fase.