Jornais internacionais elogiam atuação do Botafogo no Mundial: ‘Rochoso na defesa’

Diários 'As' e 'Marca' destacam que Alvinegro foi forte na defesa, vespa no contra-ataque' e não deixou o Atlético de Madrid jogar

Apesar do revés por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, o Botafogo garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, os jornais espanhóis destacaram a atuação do Alvinegro, que mesmo diante de um dos grupos mais complicados do torneio, teve bom desempenho e avançou.

De acordo com o periódico “As”, da Espanha, não foram só os Colchoneros que não conseguiram a classificação, mas sim o Glorioso que montou uma rocha em seu sistema defensivo. Além disso, elogiou o trabalho do técnico Renato Paiva, que fez com que a equipe fosse uma “vespa no contra-ataque”.