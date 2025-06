Flamengo nas oitavas do Mundial: contra quem o clube vai jogar e quando

Com vitória sobre o Chelsea garantido liderança do grupo D, veja contra quem o Flamengo vai jogar nas oitavas do Mundial de Clubes 2025 e quando

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes Fifa está sendo concluída durante está semana. No final da tarde desta terça-feira, 24, dois jogos foram encerrados definindo quais equipes do grupo C se classificaram para as oitavas do torneio.

O grupo formado por Bayern de Munique, Benfica, Auckland City e Boca Juniors, teve os dois representantes europeus conseguindo as duas vagas para a próxima fase.

Este resultado afeta diretamente uma equipe brasileira, sendo mais especificamente o Flamengo. Já classificado e com grande chances de ser o primeiro colocado do grupo D, a equipe rubro-negra enfrentará o Bayern de Munique, no domingo, dia 29 de junho.

Flamengo no Mundial de Clubes: cenários para as oitavas

Com a definição do grupo C do Mundial de Clubes da Fifa, o Flamengo já começa a projetar seu caminho na fase de mata-mata. A equipe comandada por Filipe Luís enfrenta o Los Angeles FC nesta terça-feira, 24, pela última rodada do grupo D.

Já confirmado no primeiro lugar, o adversário do rubro-negro nas oitavas será o segundo colocado do grupo C, ou seja, o Bayern de Munique, que ficou atrás do Benfica na pontuação geral.