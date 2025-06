Bayern perde para o Benfica e será rival do Flamengo nas oitavas do Mundial de Clubes

O rival dos portugueses será definido logo mais, às 22 horas, no embate entre Chelsea-ING e Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Um jogo em que até o derrotado saiu com motivo para comemorar. O Benfica venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira, 24, no Bank of America Stadium, em Charlotte. O único gol da partida foi marcado por Schjelderup, ainda no primeiro tempo.

Os dois times avançaram às oitavas de final do torneio, mas em posições diferentes. Os Encarnados ficaram na liderança do Grupo C, com sete pontos. Os bávaros encerraram em segundo, com seis, e serão os rivais do Flamengo na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes.