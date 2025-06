Inovações do Mundial de Clubes da Fifa foram boas ou ruins?

Getty Images Inovações no Mundial do Clubes, como a cerimônia de entrada dos jogadores em campo, têm chamado atenção

No Mundial de Clubes da Fifa, os jogadores titulares entram em campo um a um, com uma apresentação individual antes de cada jogo.

Diferente do que acontece no rúgbi, nada é mostrado ao vivo durante o jogo — embora os lances do gol ou jogadas bonitas possam ser exibidas depois, com um pequeno atraso — e qualquer polêmica ou uma lesão, por exemplo, não é exibida.

A câmera do árbitro, que fica presa ao corpo dele, mostra imagens ao vivo antes do jogo, no túnel, durante o aquecimento e no cara ou coroa.

A novidade tem sido criticada por torcedores, já que acaba deixando a cerimônia pré-jogo mais longa, e várias partidas do Mundial de Clubes têm começado com atraso por isso.

A filmagem do lance que levou o zagueiro do Manchester City, Rico Lewis, a ser expulso durante a partida de estreia contra o Wydad Casablanca foi transmitida, mas o cartão vermelho já havia sido mostrado.

As imagens ficam disponíveis para o assistente de vídeo do árbitro (VAR) , mas esse não é o objetivo principal da inovação.

O Mundial de Clubes está entre os campeonatos de verão em que a nova regra dos outos segundos para goleiros está sendo testada pela primeira vez.

Segundo as regras do Conselho da Associação Internacional de Futebol (Ifab, na sigla em inglês), "um escanteio será concedido se o goleiro, dentro da área de pênalti, controlar a bola com as mãos/braços por mais de oito segundos antes de soltá-la. O árbitro decide quanto o goleiro tem o controle da bola e começa a contar os oito segundos, sinalizando com a mão levantada os últimos cinco segundos".

O goleiro do Mamelodi Sundowns, Ronwen Williams, foi o primeiro a ser penalizado com essa nova regra, nos 10 minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Ulsan Hyundai.

A regra também está em vigor no Campeonato Europeu Sub-21, mas, por enquanto, ninguém foi punido.

Replays do VAR exibidos no estádio

Getty Images VAR sendo mostrado na tela durante o jogo entre Real Madrid e Al Hilal

Assim como em campeonatos anteriores da Fifa, o árbitro em campo comunicará as decisões do VAR — e os motivos delas — para os torcedores no estádio.

Mas, pela primeira vez, torcedores que estão no estádio podem ver os mesmos replays que os árbitros usam para fazer as análises.

Contudo, as conversas entre o árbitro e a cabine do VAR não são mostradas.

Collina pediu paciência para aqueles que não conseguem entender por que o futebol ainda não implementou de forma mais ampla algo que já ocorre no rúgbi ou em todos os principais esportes americanos.

"Eu não posso dizer se algo a mais vai ser incorporado no futuro. Mas nós precisamos fazer isso quando tivermos certeza que não afetará o processo de decisão."

Impedimento semiautomático aprimorado

Getty Images Impedimento semiautomático em uso durante o empate sem gols do Al Ahly com o Inter e Miami

Os árbitros estão usando uma tecnologia de impedimento semiautomático acelerada que os avisa para interromper o jogo imediatamente quando um jogador que está a mais de 10 centímetros na posição de impedimento toca na bola.

O objetivo é reduzir atrasos desnecessários.

Os assistentes do árbitro receberão uma notificação na hora sem precisar esperar pela tecnologia checar as posições e distâncias — como no caso dos sistemas de impedimento semiautomáticos usados na maioria das competições de futebol.

Essa versão começou a ser usada na Premier League em 12 de abril.

A introdução de um sistema de impedimento semiautomático aprimorado aconteceu após o atacante do Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, sofrer uma grave lesão abdominal contra o Leicester City.

O nigeriano bateu na trave após o jogo ter sido autorizado a prosseguir, apesar da posição de impedimento de um jogador.

Prêmio 'craque do jogo'

Getty Images Estevão, do Palmeiras, recebeu o prêmio de melhor jogador na partida do Palmeiras contra o Porto, que ficou 0 a 0

O prêmio Superior Player of the Match, ou "craque do jogo" em português, é dado ao melhor jogador de cada partida e é decidido por meio do voto popular.

A votação fica aberta entre os minutos 60 e 88 do jogo, por meio do aplicativo FIFA+.

Até agora, alguns dos vencedores do prêmio foram Estevão (Palmeiras) Igor Jesus (Botafogo), Michael Olise (Bayern Munich), Vitinha (Paris Saint-Germain), Pedro Neto (Chelsea) e Phil Foden (Manchester City).

O termo Man of the Match (Homem da partida, na tradução livre para o português) foi substituído por Player of the Match (Jogador da partida) na Copa do Mundo de 2022.

No primeiro jogo do Mundial, entre Inter Miami e Al Ahly, que terminou em 0 a 0, o goleiro do Inter Miami, Oscar Ustari, foi o primeiro a receber o prêmio de melhor da partida.