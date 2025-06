Sem piedade, Bayern atropela Auckland City por 10 a 0 em estreia no Mundial de Clubes

Musiala marcou três vezes na vitória do Bayern de Munique sobre o Auckland City pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: Paul ELLIS / AFP

O Bayern de Munique-ALE estreou no Mundial de Clubes, neste domingo, diante do Auckland City-NZ. No TQL Stadium, em Cincinnati. Sem piedade alguma, o time alemão atropelou os neozelandeses por 10 a 0, com gols de Kingsley Coman (dois), Sacha Boey e Michael Olise (dois), Thomas Muller (dois) e Jamal Musiala (três). Com o resultado, o Bayern de Munique soma seus três primeiros pontos na competição e assume a liderança do grupo C. Por outro lado, o Auckland City fica na lanterna da chave. Boca Juniors-ARG e Benfica-POR completam o grupo e se enfrentam nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília).

As duas equipes voltam a campo nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Bayern de Munique encara o Boca Juniors, às 22 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami. O Auckland City enfrenta o Benfica, às 13 horas, no Exploria Stadium, em Orlando. Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: o jogo

O Bayern de Munique atropelou e marcou seis gols no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, após cobrança de escanteio de Joshua Kimmich, Jonathan Tah escorou para o meio da pequena área e Kingsley Coman cabeceou para abrir o placar. Aos 18, Coman recebeu na grande área e ajeitou para Sacha Boey, que dominou e bateu cruzado para marcar o segundo do Bayern de Munique. Logo na sequência, em jogada pelo lado esquerdo, Muller girou sobre a marcação e cruzou. A bola passou por Harry Kane, mas Michael Olise apareceu livre para anotar o terceiro, aos 19. Um minuto depois, o Bayern de Munique recuperou a bola no campo de ataque e Olise fez bom passe para Coman. O francês limpou o zagueiro, bateu no cantinho e ampliou. Aos 44, Olise recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Thomas Muller balançar as redes.

Nos acréscimos, Olise recebeu de Boey, cortou para a perna esquerda e bateu de fora da área para anotar um golaço, o segundo dele na partida e o sexto do Bayern de Munique. Já na segunda etapa, Serge Gnabry acionou Thomas Muller, que ajeitou para Jamal Musiala. De fora da área, o meia alemão bateu colocado e marcou um golaço, aos 22 minutos. Na sequência, o árbitro anotou pênalti de Michael Den Heijer em Musiala. O próprio foi o responsável pela cobrança e fez o segundo dele, aos 27. Aos 37 minutos, o goleiro Conor Tracey saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Musiala. O alemão só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol e completou seu hat-trick.