Luis Enrique critica gramados do Mundial de Clubes após vitória do PSG

O PSG garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes ao vencer o Seattle por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo B. Mesmo com a classificação, o técnico Luis Enrique não saiu satisfeito, mas a reclamação não foi sobre o desempenho da equipe. Após a partida, o treinador criticou duramente as condições dos gramados da competição, tanto dos estádios quanto dos centros de treinamento.

