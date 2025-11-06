Transmissão de Ceará x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Samuel Setubal

Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 6, às 20 horas, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI