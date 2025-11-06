Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Ceará x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Fortaleza acontece hoje, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 6, às 20 horas, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ceará X Fortaleza: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

 

Ceará X Fortaleza: situação dos times e escalações

Ceará

Vindo de uma vitória convincente contra o Fluminense, a equipe Alvinegra pode afastar ainda mais o Z4 e de quebra, complicar a situação do maior rival na luta contra o rebaixamento em caso de vitória.

Escalação do Ceará:

  • 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Fortaleza

O Fortaleza, por sua vez, vem de um empate contra o Santos e precisa dos três pontos para não apenas sair da 19ª colocação, como também diminuir a distância para o Vitória, atual 16º colocado. 

Escalação do Fortaleza:

  • 4-2-4: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre; Moisés, Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Dicas para acompanhar Ceará X Fortaleza ao vivo

1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.

Ceará X Fortaleza: tabu e últimos confrontos

O Tricolor não vence o Alvinegro desde o dia 1º de abril de 2023, quando levou a melhor por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Na ocasião, o então time comandado por Vojvoda abriu vantagem e confirmou o pentacampeonato estadual com o empate em 2 a 2 na partida de volta. O confronto marcou o último triunfo tricolor sobre o Vovô, em um cenário que hoje se tornou um incômodo jejum para o Leão.

