Ceará anuncia contratação de Michele Carioca, maior artilheira da história do clube

Ceará anuncia contratação de Michele Carioca, maior artilheira da história do clubeAos 35 anos, ela chega ao time depois de levantar a taça do Campeonato Brasiliense Feminino pelo Minas Brasília-DF
De olho em reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Cearense Feminino, o Ceará anunciou a contratação da atacante Michele Carioca na tarde desta sexta-feira, 31. Ela assinou contrato com o time de Porangabuçu até o fim desta temporada.
Nome conhecido do torcedor alvinegro, a centroavante é a maior artilheira da história da equipe, com 39 gols marcados. Aos 35 anos, a jogadora chega ao time depois de levantar a taça do Campeonato Brasiliense Feminino pelo Minas Brasília-DF.
"É muito bom voltar para casa, vestir essa camisa que me fez muito feliz. Espero contribuir com minhas companheiras. Darei o máximo de mim para ajudar a conquistar o nosso objetivo no Campeonato Cearense", comentou Michele Carioca em entrevista ao site oficial do clube.
Em sua primeira passagem pelo Ceará, ela conquistou o Estadual de 2021 e o Brasileirão Série A2 de 2022. Ao todo, a artilheira tem 39 gols marcados em 49 jogos disputados com a camisa alvinegra.
Reforço para o Cearense, Michele disputará posição com Dri, Andressa e Hellen. Ela é a nona contratação da diretoria para a competição.