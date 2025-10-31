Ceará anuncia contratação de Michele Carioca, maior artilheira da história do clube

Michele Carioca retorna ao Ceará após quatro anos / Crédito: Reprodução/Ceará SC

De olho em reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Cearense Feminino, o Ceará anunciou a contratação da atacante Michele Carioca na tarde desta sexta-feira, 31. Ela assinou contrato com o time de Porangabuçu até o fim desta temporada. Nome conhecido do torcedor alvinegro, a centroavante é a maior artilheira da história da equipe, com 39 gols marcados. Aos 35 anos, a jogadora chega ao time depois de levantar a taça do Campeonato Brasiliense Feminino pelo Minas Brasília-DF.