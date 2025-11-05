Condé x Palermo: o inédito duelo de técnicos no Clássico-Rei do Brasileirão

Léo Condé e Martín Palermo, técnicos de Ceará e Fortaleza, respectivamente / Crédito: Samuel Setubal/O POVO e FERNANDA BARROS/O POVO

No importante e decisivo Clássico-Rei desta quinta-feira, dia 6, haverá um duelo inédito de pranchetas na beira do campo: Léo Condé e Martín Palermo, treinadores de Ceará e Fortaleza, respectivamente, que nunca se enfrentaram antes na história. Os dois possuem estilos táticos parecidos, com um jogo mais reativo do que propositivo, porém com execuções diferentes. Léo Condé já é um nome consolidado em Porangabuçu. O treinador chegou ao Vovô na temporada passada e esteve à frente do time que conseguiu o acesso à elite nacional. Neste ano, manteve o bom trabalho no clube, com a conquista do título estadual, a chegada à semifinal do Nordestão, à terceira fase da Copa do Brasil e uma campanha sem sustos no Brasileirão.

Palermo e a reconstrução do Fortaleza Martín Palermo chegou ao Fortaleza com uma missão complicada: organizar taticamente o time e transformar isso em resultados em campo. O Leão ainda oscilou com o argentino no comando, mas melhorou muito em relação ao que os dois treinadores anteriores – Vojvoda e Renato Paiva – conseguiram extrair nesta temporada. Em seu discurso inicial, Palermo enfatizou que o primeiro objetivo era organizar defensivamente o Fortaleza. Nos sete primeiros jogos à frente do clube, o comandante não conseguiu repetir a escalação. Foi na vitória contra o Flamengo, por 1 a 0, que ele finalmente definiu um time base para dar sequência. O modelo principal de Palermo é baseado no 4-3-3, embora tenha testado outras formações no comando do Leão, como o 4-4-2. Taticamente, a ideia é marcar em bloco baixo para atrair o adversário e, ao retomar a posse, acionar os pontas por meio de bolas longas – sobretudo Breno Lopes, que tem sido peça fundamental na estratégia.