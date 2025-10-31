Análise: o que Condé pode mudar no Ceará para buscar reação no Brasileirão?

Técnico do Ceará, Léo Condé comanda a equipe desde 2024 / Crédito: Samuel Setubal

Antes confortável, o Ceará agora precisa encontrar respostas rápidas dentro de campo, sobretudo no aspecto tático, para não passar sufoco na reta final do Brasileirão. Sob o comando de Léo Condé, o time tem atuado quase sempre no 4-3-3, sistema que deu estabilidade no início, mas que hoje já não oferece o mesmo rendimento, pelo menos com as peças utilizadas.

Ataque No ataque, o cenário é ainda mais complicado. Isso porque o trio formado por Fernandinho, Galeano e Pedro Raul não vive boa fase. Galeano se salva pela entrega tática, participa da pressão, recompõe e ajuda a dar profundidade, mas Fernandinho perdeu rendimento e já não desequilibra como antes. Paulo Baya, que fez bons jogos no segundo turno, surge como alternativa para oferecer mais agressividade pelas extremidades. Já a situação de Pedro Raul se tornou o principal dilema de Condé: o centroavante marcou apenas dois gols nos últimos 19 jogos e sofre forte pressão da torcida. Com desempenho abaixo, ele pode ir para o banco, abrindo espaço para Aylon, Pedro Henrique ou até Lucca. Desfalques Os comportamentos coletivos, claramente, precisam ser ajustados com urgência. A equipe segue criando chances, mas oscila e sofre com erros individuais tanto na defesa quanto no ataque. É inegável que as ausências de Marcos Victor e Dieguinho — duas peças que davam sustentação defensiva e qualidade na construção — potencializam esse desequilíbrio a cada rodada. Porém, o Vovô precisa superar as baixas para responder o quanto antes.