Ceará defende tabu de mais de dois anos contra o Fortaleza no Clássico-Rei

Ceará defende tabu de mais de dois anos contra o Fortaleza no Clássico-ReiÚltima vitória do Fortaleza sobre o Ceará ocorreu em abril de 2023, na decisão do Manjadinho
Protagonizando o quinto Clássico-Rei da temporada, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão.
Além da mística que envolve todo duelo entre os rivais, este carrega um peso extra pelo momento das equipes. Pressionado pela necessidade de somar pontos, o Fortaleza entra em campo em busca de quebrar um tabu de mais de dois anos sem vencer o adversário.
O Tricolor não vence o Alvinegro desde o dia 1º de abril de 2023, quando levou a melhor por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Na ocasião, o então time comandado por Vojvoda abriu vantagem e confirmou o pentacampeonato estadual com o empate em 2 a 2 na partida de volta. O confronto marcou o último triunfo tricolor sobre o Vovô, em um cenário que hoje se tornou um incômodo jejum para o Leão.
Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar em nove oportunidades, com vantagem do Ceará. Foram quatro vitórias alvinegras e cinco empates nesse intervalo, em partidas que passaram por diferentes competições.
Sete delas ocorreram pelo Estadual, uma pela Copa do Nordeste e outra pela Série A deste ano — vencida pelo Ceará por 1 a 0, resultado que culminou na demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Agora, vivendo momentos diferente no Brasileirão, Ceará e Fortaleza têm objetivos diferentes neste reencontro. De um lado, o Tricolor de Palermo busca uma vitória que significaria mais do que três pontos: também um respiro na luta contra o rebaixamento e a chance de reacender a confiança do grupo nesta reta final.
Do outro, o Alvinegro tenta confirmar a boa fase e reafirmar a superioridade recente no Clássico-Rei, tentando transformar o bom momento em regularidade.
Clássico-Rei: os nove jogos de invencibilidade do Ceará
- Ceará 2x2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2023
- Fortaleza 3x3 Ceará - Campeonato Cearense 2024
- Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2024
- Fortaleza 0x0 Ceará - Campeonato Cearense 2024
- Ceará 1 (3)x(2) 1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2024
- Fortaleza 1x2 Ceará - Campeonato Cearense 2025
- Fortaleza 0x1 Ceará - Campeonato Cearense 2025
- Ceará 1x1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2025
- Fortaleza 0x1 Ceará - Campeonato Brasileiro Série A 2025