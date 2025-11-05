Ceará defende tabu de mais de dois anos contra o Fortaleza no Clássico-Rei

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Comemoração do Gol de Galeno em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Protagonizando o quinto Clássico-Rei da temporada, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão. Além da mística que envolve todo duelo entre os rivais, este carrega um peso extra pelo momento das equipes. Pressionado pela necessidade de somar pontos, o Fortaleza entra em campo em busca de quebrar um tabu de mais de dois anos sem vencer o adversário.