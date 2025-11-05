Ceará e Fortaleza disputam o 10º Clássico-Rei da Série A desde 2019; veja o retrospecto

Imagens do Clássico-Rei, duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) / Crédito: Samuel Setubal

O Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, marca o décimo encontro entre Ceará e Fortaleza pela Série A do Brasileirão desde 2019, ano em que as duas equipes passaram a ser presença constante no cenário da elite nacional na era dos pontos corridos. Desde o rebaixamento do Ceará para a Série B, em 2022, os rivais voltaram a se enfrentar apenas neste ano, em julho, pela 13ª rodada desta edição. Na ocasião, o Vovô levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Galeano. Curiosamente, as posições dos times na tabela eram as mesmas que ocupam agora: o Ceará em 12º lugar e o Fortaleza em 18º.