Ceará e Fortaleza disputam o 10º Clássico-Rei da Série A desde 2019; veja o retrospecto

Ceará e Fortaleza disputam o 10º Clássico-Rei da Série A desde 2019; veja o retrospectoRivais voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada
O Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, marca o décimo encontro entre Ceará e Fortaleza pela Série A do Brasileirão desde 2019, ano em que as duas equipes passaram a ser presença constante no cenário da elite nacional na era dos pontos corridos.
Desde o rebaixamento do Ceará para a Série B, em 2022, os rivais voltaram a se enfrentar apenas neste ano, em julho, pela 13ª rodada desta edição. Na ocasião, o Vovô levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Galeano. Curiosamente, as posições dos times na tabela eram as mesmas que ocupam agora: o Ceará em 12º lugar e o Fortaleza em 18º.
Em geral, o retrospecto recente do Clássico na Série A desde 2019 é amplamente favorável ao Alvinegro de Porangabuçu, que soma sete vitórias contra duas do Leão do Pici. No saldo de gols, a vantagem também é alvinegra: 14 marcados e apenas quatro sofridos nesse recorte de confrontos.
Leia mais
A última vitória do Fortaleza sobre o Ceará na primeira divisão aconteceu no segundo turno da Série A de 2022, justamente no ano do rebaixamento alvinegro. Naquela partida, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Moisés. À época, Ceará e Fortaleza ocupavam a 14ª e a 15ª colocações, respectivamente, e o resultado aumentou a pressão sobre o Vovô, que acabou não conseguindo evitar a queda.
Clássico-Rei da vez
Desta vez, o contexto se inverte. O Fortaleza de Palermo chega ao Clássico-Rei pressionado pela necessidade de vencer para manter vivas as chances de escapar da zona de rebaixamento. Faltando poucas rodadas para o fim do campeonato, o Leão do Pici precisa de cinco vitórias para atingir a média de pontuação considerada segura para a permanência na Série A.
O Ceará de Condé, por outro lado, entra em campo em situação mais confortável. Embalado pelo bom histórico recente diante do rival e pelo bom momento na Série A, o Alvinegro de Porangabuçu mira a segunda vitória consecutiva para subir na tabela e se aproximar de uma vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, o Vovô será o mandante da partida e poderá contar com o apoio massivo da torcida alvinegra, que já esgotou os ingressos para o duelo.