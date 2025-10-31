Matheus Bahia vê oscilação "normal" do Ceará na Série A: "Não nos abalamos"Com a vitória do Fluminense na quarta-feira, o Vovô chegou aos quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª posição na tabel
O lateral-esquerdo Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 31, antecedendo o confronto entre Ceará e Fluminense, que acontece às 16 horas deste domingo, 2, na Arena Castelão. Este será o segundo confronto consecutivo entre os dois times, uma vez que cearenses e cariocas se enfrentaram na quarta-feira, 29, em uma rodada atrasada.
Com a vitória do Tricolor por 1 a 0, o Vovô chegou aos quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª posição na tabela. Mesmo com o retrospecto pouco positivo, o defensor acredita que o clube não passa por uma má fase.
"Concordo em partes, porque quando se fala que o Ceará está em uma má fase, porque estamos vindo de três jogos (sem vencer), porque estamos em 14º. Se estivéssemos em 10º, como estávamos antes, e não estivesse ganhando os jogos, não iriam estar falando isso, porque o Ceará estaria em 10º. Então, eu concordo em partes em relação a essa crise que estão criando por aí, de que o Ceará começou uma crise porque não ganha três jogos. Não concordo. É um momento turbulento, normal dentro da competição", afirma.
O atleta relembra que o clube retornou nesta temporada para a primeira divisão e que no recorte citado, o Alvinegro enfrentou adversários de alto nível.
"Acabamos de retornar para a série A, é muito difícil. Pegamos o Botafogo, que ganhou a Libertadores recentemente, pegamos o Atlético Mineiro fora de casa, onde a fizemos um bom jogo. Acredito que a fizemos um jogo ruim contra o Fluminense, mas coisa que faz parte. É futebol, é Série A, não nos abalamos com isso", prossegue.
Ao fim de sua fala, o lateral-esquerdo ressalta o espírito de união do elenco e pede a presença do torcedor na Arena Castelão.
"Continuamos trabalhando, fazendo as coisas que a fizemos durante o campeonato, sabemos o caminho certo. E o trabalho acima de tudo, não tem muito segredo, cada vez mais unido. Acredito que para esses três jogos que perdemos, a nossa resposta é a nossa união. Vamos precisar do torcedor agora no próximo jogo, eles sabem que são importantes", conclui.