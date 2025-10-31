Matheus Bahia vê oscilação "normal" do Ceará na Série A: "Não nos abalamos"

Matheus Bahia em coletiva do Ceará / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O lateral-esquerdo Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 31, antecedendo o confronto entre Ceará e Fluminense, que acontece às 16 horas deste domingo, 2, na Arena Castelão. Este será o segundo confronto consecutivo entre os dois times, uma vez que cearenses e cariocas se enfrentaram na quarta-feira, 29, em uma rodada atrasada. Com a vitória do Tricolor por 1 a 0, o Vovô chegou aos quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª posição na tabela. Mesmo com o retrospecto pouco positivo, o defensor acredita que o clube não passa por uma má fase.