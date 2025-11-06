Jogos hoje (06/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (06/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 6 de novembro de 2025 (06/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (06/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h30min – Fluminense x Mirassol – Record, Premiere e CazéTV



20h – Ceará x Fortaleza – Premiere



21h30min – Palmeiras x Santos – SporTV e Premiere

Jogos de hoje (06/11/2025) da Europa League

14h45min – Utrecht x Porto – CazéTV

14h45min – Sturm Graz x N. Forest – CazéTV



17h – Betis x Lyon – CazéTV



17h – Rangers x Roma – CazéTV

Jogos de hoje (06/11/2025) do Campeonato Sáudita



11h55min – Al Hazem x Al-Khaleej – GOAT (YouTube)



14h30min – Al-Qadisiya x Al-Khoolood – BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

16h30min – Flamengo x Atlético-MG – SporTV

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min – Bolívia x Itália – FIFA+



09h30min – Portugal x Marrocos – FIFA+



10h – Japão x Nova Caledônia – FIFA+



10h30min – Argentina x Tunísia – CazéTV



11h45min – Ilhas Fiji x Bélgica – FIFA+



12h15min – Emirados Árabes x Croácia – FIFA+



12h45min – Senegal x Costa Rica – FIFA+



12h45min – Qatar x África do Sul – FIFA+



