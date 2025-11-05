Com Castelão cheio, torcidas de Ceará e Fortaleza prometem agitar Clássico-Rei

Torcidas de Ceará e Fortaleza devem protagonizar grande festa no Castelão / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Nesta quinta-feira, 6, a partir das 20 horas, na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza vão se enfrentar pela quinta e última vez em 2025. Com promessa de casa cheia, as torcidas, como de costume, prometem ser uma atração à parte no Clássico-Rei e agitar o clima nas arquibancadas para empurrar o time diante do maior rival, pela 32ª rodada do Brasileirão. São 56.943 lugares disponíveis no Gigante da Boa Vista para o embate da elite nacional, com 60% para o Vovô, que é o mandante, e 40% para o Leão. A torcida do Ceará já esgotou a carga de check-ins de sócios e ingressos e deve preencher o seu espaço, enquanto os torcedores do Fortaleza adquiriram 11.713 bilhetes — cerca da metade do total.

Nos quatro jogos em 2025, entre Estadual e Série A, o principal duelo do futebol cearense já levou mais de 130 mil pessoas ao estádio e movimentou quase R$ 5 milhões em rendas. O Clássico-Rei ainda é um dos poucos dérbis regionais do Brasil que conta com presença das duas torcidas nas arquibancadas — e com carga parelha de lugares. O embate de cânticos, provocações e festas, que alimenta a rivalidade sadia entre os clubes e as torcidas, inflama também o clima em campo. O grito da torcida pode ser o combustível necessário para o Ceará vencer e complicar de vez a situação do arquirrival na competição ou para o Fortaleza quebrar o tabu e seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Torcida do Ceará na Arena Castelão Crédito: Samuel Setubal

O momento das equipes no Campeonato Brasileiro e a invencibilidade do Vovô, naturalmente, também são elementos importantes para o torcedor tirar sarro com o rival, cultivar a ansiedade para a partida e elevar a confiança — e a expectativa — em uma vitória. O time de Porangabuçu, com 38 pontos, e ficaria ainda mais próximo de sacramentar a permanência na elite em caso de triunfo, voltando as atenções para conquistar vaga em uma competição internacional para 2026. Já a equipe do Pici está com 28 pontos e precisa ganhar para respirar e tentar encurtar a distância de saída do Z-4. Além disso, há um tabu vigente no Clássico-Rei desde 2023: o Ceará não perde para o Fortaleza há nove jogos, com quatro vitórias e cinco empates. O último triunfo do Leão foi há dois anos, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense daquela temporada. Desde então, o Vovô foi bicampeão estadual sobre o rival e também ganhou no reencontro na elite.

Os dias que antecedem o grande encontro movimentam o ambiente dos dois lados. O Tricolor abrirá o treino para os torcedores, na tarde desta quarta-feira, 5, como forma de contar com o apoio e já viver o clima do Clássico-Rei. O Alvinegro optou por manter a rotina de trabalhos com privacidade e sem contato prévio com a torcida, à espera da recepção na chegada ao Castelão e da festa nas arquibancadas. Mosaico 3D da torcida do Fortaleza no segundo jogo das finais do Cearense 2025 Crédito: Samuel Setubal Foram duas temporadas (2023 e 2024) sem o principal confronto do futebol cearense na vitrine nacional. O reencontro na elite foi em 13 de julho passado, com vitória do Vovô por 1 a 0, o que culminou na demissão de Juan Pablo Vojvoda. A situação do Fortaleza gera a dúvida se haverá o duelo na Série A de 2026.