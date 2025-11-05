Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Willian Machado e Sasha estarão em campo por Ceará e Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza ganhará mais um capítulo em sua história nesta quinta-feira, 6, quando as equipes farão o último Clássico-Rei da temporada de 2025, às 20 horas, em duelo válido pela 32ª rodada da Série A. O embate não vale taça, mas o clima é de decisão e tem diversas narrativas em jogo: o Vovô tem a chance de afundar o rival, enquanto o Leão luta por sua sobrevivência contra o rebaixamento. Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Vovô Após uma imponente atuação diante do Fluminense, que culminou em vitória, o Ceará chega para o clássico com um clima leve e uma situação mais tranquila na tabela de classificação da Série A, na qual ocupa o 12º lugar, com 38 pontos, sete a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, e seis a menos que o São Paulo, atual oitavo, posição que pode garantir classificação à pré-Libertadores do próximo ano.



Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão No Fortaleza, cada rodada é uma luta por sobrevivência no Campeonato Brasileiro. O Leão, desde a chegada do treinador Martín Palermo, renovou suas esperanças de escapar do rebaixamento, que em alguns momentos do torneio parecia inevitável. A equipe vive sua melhor fase tecnicamente e vê o Clássico-Rei como a chance de realmente “virar a chave”. Nenhum outro resultado que não seja a vitória importa.

Se derrotar o maior rival, além da questão anímica, de elevar a confiança e a moral, o Fortaleza pode encurtar para apenas dois pontos a distância do Santos, primeiro fora do Z-4 no atual cenário, e que encara o líder Palmeiras no Allianz Parque. O Vitória, que também está à frente do Tricolor, com três pontos a mais, recebe o Internacional (15º) no Barradão, em Salvador. No pior dos cenários, o time cearense pode ver a margem para fugir do rebaixamento aumentar para oito pontos.

“Nossa equipe vem em uma crescente muito boa, sendo mais consistente e criando mais oportunidades de gol. Respeitamos o nosso rival, que vive um bom momento na competição. O ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida, que pode ser um divisor de águas para a gente na competição”, disse Breno Lopes.



Sobre desfalques e retornos, os técnicos dos dois times possuem situações distintas. Do lado do Fortaleza, Pochettino está suspenso e não joga. João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Allanzinho e Marinho, que estão no departamento médico, são outras ausências. Por outro lado, o importante Matheus Pereira treinou durante a semana e deve ser relacionado para a partida. Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do centroavante Pedro Raul, artilheiro do time na temporada e referência no ataque. No Leão, Breno Lopes, maior goleador da equipe na Série A desta temporada, pode ser peça decisiva no jogo.

Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto Será o quinto Clássico-Rei neste ano, e o retrospecto é totalmente favorável ao lado preto-e-branco do estado. Nos quatro encontros anteriores, o Vovô venceu três, além de um empate – neste recorte, superou o rival na final do Campeonato Cearense e no primeiro turno do Brasileirão. Nos últimos 13 confrontos, inclusive, o Leão triunfou apenas uma vez, contra sete do Alvinegro, que acumula nove jogos de invencibilidade. Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "O último Clássico-Rei de 2025 é decisivo para as pretensões de Ceará e Fortaleza na Série A, tanto em termos de pontuação quanto de moral. O Vovô pode praticamente sacramentar a permanência para 2026 e focar em competições internacionais em caso de vitórias, além de ainda piorar a situação do rival; o Leão, por sua vez, ganha sobrevida se levar a melhor e derruba um incômodo jejum de nove jogos sem bater o maior rival. Ingredientes não faltam para um tenso e acirrado jogo no Castelão, com promessa de casa cheia", avalia o jornalista do O POVO. Ceará x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação Ceará:

